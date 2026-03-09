嘉縣醫專退學生涉持刀闖校園咆哮 遭校安人員壓制

嘉義縣崇仁醫專一名113年退學男生，今天涉嫌持利刃闖入校園咆哮，學生立即躲入教室上鎖，3名校安人員則聯手壓制這名少年，其中1名校安人員手指遭割傷，後續交由警方處理。

崇仁醫護管理專科學校告訴中央社記者，於113年2月間因缺課太多自動辦理退學的男學生，上午9時左右，穿著校服並騎機車進入校園後直接至榮華樓地下室，疑似要尋找以前同學理論，且手中疑似持有利刃，其他學生見狀，立即通報校安人員。

校安人員到場，要求其他學生躲入教室並將門上鎖，這名少年則在場揮舞著利刃咆哮，現場有3名校安人員趁少年不注意，聯手將少年壓制在地，過程中，1名校安人員手指遭割傷，隨即交由趕抵的警方處理。

嘉義縣警察局民雄分局表示，警方據報，指大林鎮某校園有人持刀情緒激動，警方迅速抵達現場，立即逮捕少年，因嫌疑人為未成年，需待家長或社工到場才能進一步訊問，且少年的情緒不穩，其涉嫌持刀闖入校園原因待釐清。