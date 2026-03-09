三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

小港區7日晚間發生毒駕致死車禍，楊姓男子毒駕上路，在中安路上追撞外出買消夜的李姓女子（43歲），李女傷重送醫不治，家中遺留三名未成年子女。家人譴責肇事者，呼籲要判毒駕者重刑。

高雄市長陳其邁表示，「毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為」，現行對毒駕致死的法律責任與社會民意期待仍有落差，立法院應蒐集民意，檢討相關刑責與制度，讓法律真正能遏止毒駕，讓悲劇不再發生。

國民黨立委柯志恩說，為守護大眾安全，她提案修正刑法第185條之3，只要涉及毒駕刑責提升至1年以上5年以下有期徒刑，併科罰金最高可達300萬元。若致人於死，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，罰金最高達1000萬元，針對累犯不得緩刑、不得易科罰金、不得易服社會勞動，且刑責加重二分之一。

柯志恩表示，毒駕的危害絕不亞於酒駕，在神智恍惚下操作方向盤，等同在馬路上「隨機殺人」，不能再讓悲劇發生，所以她誠懇呼籲立委同仁一起努力，也期許行政部門支持更具震懾力的法律，還有法官們勿再輕判、縱容。

柯志恩說，針對毒駕接連發生，多位藍委提出修法，嚴懲毒駕無關藍綠，相關修正案於2月24日開議首日完成一讀，由衷希望朝野凝聚共識，盡速在本會期完成三讀。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民黨立委柯志恩譴責毒駕行為，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責。本報資料照