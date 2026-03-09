快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

小港區7日晚間發生毒駕致死車禍，楊姓男子毒駕上路，在中安路上追撞外出買消夜的李姓女子（43歲），李女傷重送醫不治，家中遺留三名未成年子女。家人譴責肇事者，呼籲要判毒駕者重刑。

高雄市長陳其邁表示，「毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為」，現行對毒駕致死的法律責任與社會民意期待仍有落差，立法院應蒐集民意，檢討相關刑責與制度，讓法律真正能遏止毒駕，讓悲劇不再發生。

國民黨立委柯志恩說，為守護大眾安全，她提案修正刑法第185條之3，只要涉及毒駕刑責提升至1年以上5年以下有期徒刑，併科罰金最高可達300萬元。若致人於死，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，罰金最高達1000萬元，針對累犯不得緩刑、不得易科罰金、不得易服社會勞動，且刑責加重二分之一。

柯志恩表示，毒駕的危害絕不亞於酒駕，在神智恍惚下操作方向盤，等同在馬路上「隨機殺人」，不能再讓悲劇發生，所以她誠懇呼籲立委同仁一起努力，也期許行政部門支持更具震懾力的法律，還有法官們勿再輕判、縱容。

柯志恩說，針對毒駕接連發生，多位藍委提出修法，嚴懲毒駕無關藍綠，相關修正案於2月24日開議首日完成一讀，由衷希望朝野凝聚共識，盡速在本會期完成三讀。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民黨立委柯志恩譴責毒駕行為，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責。本報資料照
國民黨立委柯志恩譴責毒駕行為，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責。本報資料照

國民黨立委柯志恩譴責毒駕行為，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩譴責毒駕行為，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責。圖／取自柯志恩臉書

未成年 殺人 無期徒刑 毒駕 毒品 柯志恩

延伸閱讀

獨／毒駕撞死3寶媽陳其邁說重話 警規畫連3天「專案取締」

影／新北割頸案輕判 藍委提案修正少事法

藍委提少事法修法 重大暴力判刑十年以上不得假釋

高雄三寶媽遭毒駕男撞死 陳其邁深夜發聲「社會不能容忍」

相關新聞

花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵查認定光復鄉長林清水、秘書張源寶與民政課長王詠濬未依警戒範圍落實撤離與管制，紅色警戒發布後仍未全面疏散居民，導致重大傷亡；甚至林清水不但在災前餐敘、擅離職守植牙，置鄉內7個村落居民生命安全於不顧。

獨／毒駕撞死3寶媽陳其邁說重話 警規畫連3天「專案取締」

楊姓男子7日晚間駕車在高市中安路高速追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治；警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，楊遭收押；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕不能容忍」，市警局今晚起規畫連3天「專案取締」勤務。

三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

花蓮光復洪災追責擴大 檢方向上追查：不會到鄉公所就畫句點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，經花蓮地檢署偵辦後，光復鄉長林清水遭求刑10年，鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬則求處9年。地檢署表示，偵辦不會到此為止，只要與本案相關權責機關都持續偵辦中，也不排除約談縣長徐榛蔚等相關人員，給大眾交代。

毒販假釋後…到醫院向戒毒者兜售毒品 法官重判11年

彰化縣鄭姓男子曾因毒品案被判刑10年，2020年假釋出獄，卻從去年起再重操舊業，經常每日早晨到某醫院向戒毒的毒品人口兜售海洛因，共販毒及轉讓毒品18次，每次賺2、3百元，彰化地方法院認為他惡性重大，依違反毒品危害防制條例將他重判11年。

影／女深夜街頭持刀「眼神超可怕」 警逮毒蟲扣喪屍煙彈追緝持刀女

新北市有民眾今晨2時許開車行經永和區環河西路時，發現路邊有人疑持西瓜刀閒晃。永和警獲報到場盤查37歲江男並查獲依托咪酯煙彈，江男供稱是友人夫妻吵架女生持刀，當下已離開現場，警已掌握身分正通知到案釐清，江男詢後依毒品罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。