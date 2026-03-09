快訊

男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

聯合報／ 黃婉婷／台北報導

針對65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭軍警壓制送辦。總統府指出，警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處、壓制該名男子，現場並無人員受傷，府區安全無虞；後續將由警察機關依法處理，未來也將持續強化維安與巡查作業，確保相關安全。

總統府發言人郭雅慧表示，今日凌晨約2時50分，一名男子持水果刀闖入總統府前廣場。總統府警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處，立即將該名男子壓制控制，現場並無人員受傷，府區安全無虞。

郭雅慧指出，男子遭壓制後，交由趕到現場的員警帶回轄區派出所進一步調查，相關案情將由警察機關依法處理。總統府維安人員平時均依規定落實各項安全演練與應變機制，未來也將持續強化府區維安與巡查作業以確保相關安全。

李姓男子今凌晨從基隆搭計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」。圖／警方提供
李姓男子今凌晨從基隆搭計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」。圖／警方提供

總統府 郭雅慧 維安

相關新聞

衝總統府前廣場亮刀嗆殺中國共產黨 自稱神明派來使者恐嚇公眾送辦

65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，憲兵奪刀將其壓制交由警方帶回調查。今下午男子遭依恐嚇公眾危安罪移送台北地檢署複訊，對於為何自稱「神明派來的使者」作案，男子則不發一語。

三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵查認定光復鄉長林清水、秘書張源寶與民政課長王詠濬未依警戒範圍落實撤離與管制，紅色警戒發布後仍未全面疏散居民，導致重大傷亡；甚至林清水不但在災前餐敘、擅離職守植牙，置鄉內7個村落居民生命安全於不顧。

花蓮光復洪災追責擴大 檢方向上追查：不會到鄉公所就畫句點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，經花蓮地檢署偵辦後，光復鄉長林清水遭求刑10年，鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬則求處9年。地檢署表示，偵辦不會到此為止，只要與本案相關權責機關都持續偵辦中，也不排除約談縣長徐榛蔚等相關人員，給大眾交代。

獨／毒駕撞死3寶媽陳其邁說重話 警規畫連3天「專案取締」

楊姓男子7日晚間駕車在高市中安路高速追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治；警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，楊遭收押；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕不能容忍」，市警局今晚起規畫連3天「專案取締」勤務。

