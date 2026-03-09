男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

針對65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭軍警壓制送辦。總統府指出，警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處、壓制該名男子，現場並無人員受傷，府區安全無虞；後續將由警察機關依法處理，未來也將持續強化維安與巡查作業，確保相關安全。

總統府發言人郭雅慧表示，今日凌晨約2時50分，一名男子持水果刀闖入總統府前廣場。總統府警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處，立即將該名男子壓制控制，現場並無人員受傷，府區安全無虞。

郭雅慧指出，男子遭壓制後，交由趕到現場的員警帶回轄區派出所進一步調查，相關案情將由警察機關依法處理。總統府維安人員平時均依規定落實各項安全演練與應變機制，未來也將持續強化府區維安與巡查作業以確保相關安全。