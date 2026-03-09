快訊

花蓮光復洪災追責擴大 檢方向上追查：不會到鄉公所就畫句點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，經花蓮地檢署偵辦後，光復鄉長林清水遭求刑10年，鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬則求處9年。地檢署表示，偵辦不會到此為止，只要與本案相關權責機關都持續偵辦中，也不排除約談縣長徐榛蔚等相關人員，給大眾交代。

光復洪災罹難者家屬認為，花蓮縣府、光復鄉公所未善盡撤離居民職責，才會導致慘重死傷，因此委託12名律師組成的義務律師團，於1月13日向花蓮縣長徐榛蔚、鄉長林清水等人提告廢弛職務等罪。

花蓮地檢署主檢廖榮寬表示，針對民眾提告花蓮縣政府及其他權責機關相關人員，與在這次災害防救過程中，可能涉及刑事責任的部分，地檢署秉持客觀公正的立場，持續積極偵辦，以釐清事實真相。

廖榮寬強調，本案會持續向上偵辦，「不會到鄉公所就畫下句點」，只要跟本案相關權責機關都持續偵辦中，甚至不排除會約談縣長徐榛蔚等相關人員，未來會給社會大眾一個交代。

花蓮縣政府回應，災害一切依災害防救法投入救災工作，尊重司法調查。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署主檢廖榮寬表示，只要與本案相關權責機關都持續偵辦中。記者王思慧／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署主檢廖榮寬表示，只要與本案相關權責機關都持續偵辦中。記者王思慧／攝影

