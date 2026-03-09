快訊

獨／毒駕撞死3寶媽陳其邁說重話 警規畫連3天「專案取締」

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

楊姓男子7日晚間駕車在高市中安路高速追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治；警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，楊遭收押；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕不能容忍」，市警局今晚起規畫連3天「專案取締」勤務。

楊男昨經檢察官訊問後，檢方認楊男涉犯刑法185條之3第2項前段、第1項第3款之不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，以及過失致死、過失傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且犯行嚴重危害社會秩序，昨向法院聲押獲准。

事發後，死者家屬哀痛在網路Tag市長陳其邁正視；陳其邁市長8日深夜在臉書回應，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍。發生涉嫌毒駕造成不幸喪生的案件，他感到非常痛心，也向家屬表達最深的哀悼。已要求警方全力蒐證、配合檢察官偵辦，務必釐清責任、還給家屬公道。

有網友在貼文下方留言指出，這場車禍就在離他家50公尺處，砰的一聲那個巨響撞擊力極大，這條路上違停多到不行，占用機車車道，警察每天響笛取締不完，半夜的改裝車聲真的是讓人很不爽，都已經是氣密窗了還可以清晰的聽見汽車改裝排氣管的聲音。

住附近的網友也回應，桂林每天都能看到一堆違停，但巡邏警察都視而不見，即便已經報警，希望請警方前往了解誇張的違停狀況，也沒看到桂陽派出所警察出來取締，希望能正視這些交通問題，不要總是出事了，才要「裝」個幾天，那都是用人命換來的短期寧靜！

由於該起事件是警察局長趙瑞華在1月20日上任後，發生的第一起涉毒駕撞死人案，加上市長陳其邁說重話，警方才動起來；交通大隊規畫從今晚起連3天「防制毒（酒）駕取締專案勤務」，時間由各分局自行執勤取締勤務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷；警方將楊移送偵辦。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷；警方將楊移送偵辦。記者石秀華／翻攝

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷；警方在車內搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷；警方在車內搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。記者石秀華／翻攝

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝

花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵查認定光復鄉長林清水、秘書張源寶與民政課長王詠濬未依警戒範圍落實撤離與管制，紅色警戒發布後仍未全面疏散居民，導致重大傷亡；甚至林清水不但在災前餐敘、擅離職守植牙，置鄉內7個村落居民生命安全於不顧。

獨／毒駕撞死3寶媽陳其邁說重話 警規畫連3天「專案取締」

楊姓男子7日晚間駕車在高市中安路高速追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治；警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，楊遭收押；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕不能容忍」，市警局今晚起規畫連3天「專案取締」勤務。

杉林溪遊覽車墜谷7人輕重傷 遊客憶去年險墜谷直呼「命大」

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外，連司機共7人輕重傷，有網友立即傳出墜谷影片，一名遊客留言回憶，去年搭乘杉林溪遊園車時，司機曾緊急煞車，後來車輛即熄火，司機還稱，若無熄火，即可能「衝出山谷」，迄今回想仍餘悸猶存，直呼「命大」。

三寶媽因毒駕慘死 柯志恩氣憤喊「毒駕即隨機殺人」應修法嚴懲

高雄發生三寶媽遭毒駕撞死悲劇，市長陳其邁昨深夜發文譴責，支持檢討毒駕者的相關刑責與制度。立委柯志恩今早也表示，毒駕即「隨機殺人」，希望朝野凝聚共識，大幅加重涉及毒駕者的刑責，於本會期完成三讀。

花蓮光復洪災追責擴大 檢方向上追查：不會到鄉公所就畫句點

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，經花蓮地檢署偵辦後，光復鄉長林清水遭求刑10年，鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬則求處9年。地檢署表示，偵辦不會到此為止，只要與本案相關權責機關都持續偵辦中，也不排除約談縣長徐榛蔚等相關人員，給大眾交代。

毒販假釋後…到醫院向戒毒者兜售毒品 法官重判11年

彰化縣鄭姓男子曾因毒品案被判刑10年，2020年假釋出獄，卻從去年起再重操舊業，經常每日早晨到某醫院向戒毒的毒品人口兜售海洛因，共販毒及轉讓毒品18次，每次賺2、3百元，彰化地方法院認為他惡性重大，依違反毒品危害防制條例將他重判11年。

