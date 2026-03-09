獨／毒駕撞死3寶媽陳其邁說重話 警規畫連3天「專案取締」

楊姓男子7日晚間駕車在高市中安路高速追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治；警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，楊遭收押；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕不能容忍」，市警局今晚起規畫連3天「專案取締」勤務。

楊男昨經檢察官訊問後，檢方認楊男涉犯刑法185條之3第2項前段、第1項第3款之不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，以及過失致死、過失傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且犯行嚴重危害社會秩序，昨向法院聲押獲准。

事發後，死者家屬哀痛在網路Tag市長陳其邁正視；陳其邁市長8日深夜在臉書回應，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍。發生涉嫌毒駕造成不幸喪生的案件，他感到非常痛心，也向家屬表達最深的哀悼。已要求警方全力蒐證、配合檢察官偵辦，務必釐清責任、還給家屬公道。

有網友在貼文下方留言指出，這場車禍就在離他家50公尺處，砰的一聲那個巨響撞擊力極大，這條路上違停多到不行，占用機車車道，警察每天響笛取締不完，半夜的改裝車聲真的是讓人很不爽，都已經是氣密窗了還可以清晰的聽見汽車改裝排氣管的聲音。

住附近的網友也回應，桂林每天都能看到一堆違停，但巡邏警察都視而不見，即便已經報警，希望請警方前往了解誇張的違停狀況，也沒看到桂陽派出所警察出來取締，希望能正視這些交通問題，不要總是出事了，才要「裝」個幾天，那都是用人命換來的短期寧靜！

由於該起事件是警察局長趙瑞華在1月20日上任後，發生的第一起涉毒駕撞死人案，加上市長陳其邁說重話，警方才動起來；交通大隊規畫從今晚起連3天「防制毒（酒）駕取締專案勤務」，時間由各分局自行執勤取締勤務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷；警方將楊移送偵辦。記者石秀華／翻攝

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷。記者石秀華／翻攝

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞2輛機車，造成三寶媽不幸死亡，另一對母女受傷；警方在車內搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。記者石秀華／翻攝