快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

毒販假釋後…到醫院向戒毒者兜售毒品 法官重判11年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣鄭姓男子曾因毒品案被判刑10年，2020年假釋出獄，卻從去年起再重操舊業，經常每日早晨到某醫院戒毒的毒品人口兜售海洛因，共販毒及轉讓毒品18次，每次賺2、3百元，彰化地方法院認為他惡性重大，依違反毒品危害防制條例將他重判11年。

判決書指出，鄭男從2025年2、3月間經常早晨到彰化某醫院向到醫院美沙酮門診服用美沙酮戒毒的毒品人口兜售海洛因，每次以1千元販賣1小包海洛因給戒毒者，共有5人向他購買2到4次不等，共販毒16次；他也在同年6月二度提供海洛因2小包給前妻施用。

警方去年6月在鄭男住處搜到海洛因21包（總毛重6.64公克），並查扣分裝袋、電子磅秤、注射針筒、鏟管、現金1萬6100元等，也在其前妻住處查扣海洛因4包（總毛重1.4公克），鄭男坦承犯行，供稱每次販毒約賺2、3百元。

鄭男先前即曾因毒品案被判刑10年2月，2020年9月縮短刑期假釋出監，並於2023年1月底縮刑期滿，去年再度犯案。

法官認為，鄭男明知毒品危害甚大，竟仍販賣或轉讓毒品，助長毒品流通，致生危害社會及他人身體健康甚鉅，實應嚴懲。因此以他販賣第一級毒品罪，共16罪，均累犯，各處有期徒刑8年6月；又犯轉讓第一級毒品罪，共2罪，各處有期徒刑8月，應執行有期徒刑11年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鄭姓男子曾因毒品案被判刑10年，假釋出獄後，他卻從去年起再度販毒，經常到某醫院向戒毒的毒品人口兜售海洛因，共販毒及轉讓毒品18次，彰化地方法院將他重判11年徒刑。 記者林宛諭／攝影
鄭姓男子曾因毒品案被判刑10年，假釋出獄後，他卻從去年起再度販毒，經常到某醫院向戒毒的毒品人口兜售海洛因，共販毒及轉讓毒品18次，彰化地方法院將他重判11年徒刑。 記者林宛諭／攝影

毒品 販毒 醫院 彰化 戒毒 假釋

延伸閱讀

赴醫院向戒毒者兜售海洛因 彰化男遭判11年

男毒駕撞死三寶媽被收押 陳其邁喊不可容忍...雄檢：絕不寬貸

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

雲嘉製毒集團隱身民宿查扣逾2千萬毒品 落網5人起訴

相關新聞

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

花蓮光馬太鞍溪去年發生洪災，造成光復鄉19死，光復鄉長林清水涉及過失致死等罪嫌，1月遭法院裁定羈押禁見。今天檢方偵結，表示林清水、鄉公所祕書張源寶、王姓民政課長涉犯刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，均提起公訴，求處有期徒刑10年與9年。

毒販假釋後…到醫院向戒毒者兜售毒品 法官重判11年

彰化縣鄭姓男子曾因毒品案被判刑10年，2020年假釋出獄，卻從去年起再重操舊業，經常每日早晨到某醫院向戒毒的毒品人口兜售海洛因，共販毒及轉讓毒品18次，每次賺2、3百元，彰化地方法院認為他惡性重大，依違反毒品危害防制條例將他重判11年。

影／女深夜街頭持刀「眼神超可怕」 警逮毒蟲扣喪屍煙彈追緝持刀女

新北市有民眾今晨2時許開車行經永和區環河西路時，發現路邊有人疑持西瓜刀閒晃。永和警獲報到場盤查37歲江男並查獲依托咪酯煙彈，江男供稱是友人夫妻吵架女生持刀，當下已離開現場，警已掌握身分正通知到案釐清，江男詢後依毒品罪嫌送辦。

男毒駕撞死三寶媽被收押 陳其邁喊不可容忍...雄檢：絕不寬貸

高雄30歲楊姓男子7日晚間疑似吸食毒品後，駕車行經小港區中安路，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，楊男昨天被檢方聲押獲准，市長陳其邁臉書發文「毒駕社會絕不能容忍」。

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

張姓男子昨凌晨由江姓男子陪同找李姓前女友，在李女的台北市萬華區住處外，疑與李女及在場曾姓男子、江姓女子起衝突，遭曾男持水果刀刺死；警方查出感情糾紛引起，陸續拘提曾男等4人依殺人罪移送，深入調查何人行凶。

雲嘉製毒集團隱身民宿查扣逾2千萬毒品 落網5人起訴

雲林、嘉義地區驚見製毒集團，以31歲張男為首的5人集團，為謀取千萬暴利，利用嘉義民雄民宿、雲林東勢民宅作為掩護，頻繁更換車牌與據點躲避追緝。雲林檢警去年10月成功將張男等5名成員查緝到案，查扣市價逾2000萬元的毒品原料，今全案依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。