影／女深夜街頭持刀「眼神超可怕」 警逮毒蟲扣喪屍煙彈追緝持刀女

新北市有民眾今晨2時許開車行經永和區環河西路時，發現路邊有人疑持西瓜刀閒晃。永和警獲報到場盤查37歲江男並查獲依托咪酯煙彈，江男供稱是友人夫妻吵架女生持刀，當下已離開現場，警已掌握身分正通知到案釐清，江男詢後依毒品罪嫌送辦。

網友在Threads上PO文指出，「開車路過遇到有人疑似持西瓜刀在馬路上晃來晃去，不知道是在找仇人還是隨機。我們車經過他還追上來，目測至少有三個人，離我們最近的是一個女的，後面還有兩個男的樣子，女的眼神超可怕，已報案。」

永和警獲報迅速到場但並未發現有人持刀，警員在周邊擴大尋找後發現江男形跡可疑，經盤查後在他身上查獲依托咪酯煙彈。江男供稱是友人夫妻間吵架，持刀的是女生，夫妻倆在警方到場前已搭車離去無人受傷。警方目前已掌握這對夫妻身分，正積極追緝釐清案情，江男詢後被依毒品罪嫌送辦。

警方查扣江男持有的依託咪酯煙彈。記者黃子騰／翻攝

永和警到場盤查江姓男子，並查獲依托咪酯煙彈。記者黃子騰／翻攝