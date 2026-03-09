快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

影／女深夜街頭持刀「眼神超可怕」 警逮毒蟲扣喪屍煙彈追緝持刀女

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市有民眾今晨2時許開車行經永和區環河西路時，發現路邊有人疑持西瓜刀閒晃。永和警獲報到場盤查37歲江男並查獲依托咪酯煙彈，江男供稱是友人夫妻吵架女生持刀，當下已離開現場，警已掌握身分正通知到案釐清，江男詢後依毒品罪嫌送辦。

網友在Threads上PO文指出，「開車路過遇到有人疑似持西瓜刀在馬路上晃來晃去，不知道是在找仇人還是隨機。我們車經過他還追上來，目測至少有三個人，離我們最近的是一個女的，後面還有兩個男的樣子，女的眼神超可怕，已報案。」

永和警獲報迅速到場但並未發現有人持刀，警員在周邊擴大尋找後發現江男形跡可疑，經盤查後在他身上查獲依托咪酯煙彈。江男供稱是友人夫妻間吵架，持刀的是女生，夫妻倆在警方到場前已搭車離去無人受傷。警方目前已掌握這對夫妻身分，正積極追緝釐清案情，江男詢後被依毒品罪嫌送辦。

警方查扣江男持有的依託咪酯煙彈。記者黃子騰／翻攝
警方查扣江男持有的依託咪酯煙彈。記者黃子騰／翻攝

永和警到場盤查江姓男子，並查獲依托咪酯煙彈。記者黃子騰／翻攝
永和警到場盤查江姓男子，並查獲依托咪酯煙彈。記者黃子騰／翻攝

這對夫妻在街頭吵架，女子(紅圈處)疑似持刀。記者黃子騰／翻攝
這對夫妻在街頭吵架，女子(紅圈處)疑似持刀。記者黃子騰／翻攝

毒品 喪屍煙彈 夫妻

延伸閱讀

男毒駕撞死三寶媽被收押 陳其邁喊不可容忍...雄檢：絕不寬貸

影／凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」 65歲男遭軍警壓制送辦

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

影／高雄六合夜市搶停車 小黃運將和駕駛爆口角驚動警到場

相關新聞

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

花蓮光馬太鞍溪去年發生洪災，造成光復鄉19死，光復鄉長林清水涉及過失致死等罪嫌，1月遭法院裁定羈押禁見。今天檢方偵結，表示林清水、鄉公所祕書張源寶、王姓民政課長涉犯刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，均提起公訴，求處有期徒刑10年與9年。

影／女深夜街頭持刀「眼神超可怕」 警逮毒蟲扣喪屍煙彈追緝持刀女

新北市有民眾今晨2時許開車行經永和區環河西路時，發現路邊有人疑持西瓜刀閒晃。永和警獲報到場盤查37歲江男並查獲依托咪酯煙彈，江男供稱是友人夫妻吵架女生持刀，當下已離開現場，警已掌握身分正通知到案釐清，江男詢後依毒品罪嫌送辦。

男毒駕撞死三寶媽被收押 陳其邁喊不可容忍...雄檢：絕不寬貸

高雄30歲楊姓男子7日晚間疑似吸食毒品後，駕車行經小港區中安路，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，楊男昨天被檢方聲押獲准，市長陳其邁臉書發文「毒駕社會絕不能容忍」。

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

張姓男子昨凌晨由江姓男子陪同找李姓前女友，在李女的台北市萬華區住處外，疑與李女及在場曾姓男子、江姓女子起衝突，遭曾男持水果刀刺死；警方查出感情糾紛引起，陸續拘提曾男等4人依殺人罪移送，深入調查何人行凶。

雲嘉製毒集團隱身民宿查扣逾2千萬毒品 落網5人起訴

雲林、嘉義地區驚見製毒集團，以31歲張男為首的5人集團，為謀取千萬暴利，利用嘉義民雄民宿、雲林東勢民宅作為掩護，頻繁更換車牌與據點躲避追緝。雲林檢警去年10月成功將張男等5名成員查緝到案，查扣市價逾2000萬元的毒品原料，今全案依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

高雄三寶媽遭毒駕男撞死 陳其邁深夜發聲「社會不能容忍」

高雄市30歲楊姓男子7日晚間疑似吸食毒品後，駕車行經小港區中安路，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕社會絕不能容忍」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。