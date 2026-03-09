赴醫院向戒毒者兜售海洛因 彰化男遭判11年

鄭姓男子2個月內到醫院向戒毒者兜售第一級毒品海洛因多達16次，並轉讓毒品給前妻施用，且為累犯，彰化地院定應執行有期徒刑11年，沒收犯罪所得新台幣1萬6000元。

根據台灣彰化地方法院判決書，鄭姓男子於去年2月至3月期間，每天早晨會到醫院，向前往門診服用美沙冬的戒毒者兜售海洛因，賣給6個人共16次，獲得1萬6000元。此外，他也拿海洛因供前妻施用。

警方在鄭姓男子住處搜索查扣海洛因21包、分裝袋、注射針筒等，並在其前妻住處查扣4包海洛因。

鄭姓男子有違反毒品危害防制條例前科，執行完畢後5年內再犯此案，法官認為其應知毒品危害甚大，有極高成癮性，濫行施用更會對身心造成傷害及家庭破裂、戕害國力，為國家嚴格查禁違禁物，其竟助長毒品流通，對社會及他人身體健康危害甚鉅，實應嚴懲。

法官考量，鄭姓男子坦承犯行，且配合警方查緝偵辦的犯後態度等，依犯販賣第一級毒品罪共16罪，均累犯，各處有期徒刑8年6月；又犯轉讓第一級毒品罪共2罪，均累犯，各處有期徒刑8月，應執行11年刑期。可上訴。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885