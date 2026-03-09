快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

赴醫院向戒毒者兜售海洛因 彰化男遭判11年

中央社／ 彰化9日電

鄭姓男子2個月內到醫院戒毒者兜售第一級毒品海洛因多達16次，並轉讓毒品給前妻施用，且為累犯，彰化地院定應執行有期徒刑11年，沒收犯罪所得新台幣1萬6000元。

根據台灣彰化地方法院判決書，鄭姓男子於去年2月至3月期間，每天早晨會到醫院，向前往門診服用美沙冬的戒毒者兜售海洛因，賣給6個人共16次，獲得1萬6000元。此外，他也拿海洛因供前妻施用。

警方在鄭姓男子住處搜索查扣海洛因21包、分裝袋、注射針筒等，並在其前妻住處查扣4包海洛因。

鄭姓男子有違反毒品危害防制條例前科，執行完畢後5年內再犯此案，法官認為其應知毒品危害甚大，有極高成癮性，濫行施用更會對身心造成傷害及家庭破裂、戕害國力，為國家嚴格查禁違禁物，其竟助長毒品流通，對社會及他人身體健康危害甚鉅，實應嚴懲。

法官考量，鄭姓男子坦承犯行，且配合警方查緝偵辦的犯後態度等，依犯販賣第一級毒品罪共16罪，均累犯，各處有期徒刑8年6月；又犯轉讓第一級毒品罪共2罪，均累犯，各處有期徒刑8月，應執行11年刑期。可上訴。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

戒毒 醫院 毒品

延伸閱讀

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

雲嘉製毒集團隱身民宿查扣逾2千萬毒品 落網5人起訴

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

上門討5千元毒債爆衝突 友人護女友竟倒戈持刀砍毒販全就逮

相關新聞

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

花蓮光馬太鞍溪去年發生洪災，造成光復鄉19死，光復鄉長林清水涉及過失致死等罪嫌，1月遭法院裁定羈押禁見。今天檢方偵結，表示林清水、鄉公所祕書張源寶、王姓民政課長涉犯刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，均提起公訴，求處有期徒刑10年與9年。

影／女深夜街頭持刀「眼神超可怕」 警逮毒蟲扣喪屍煙彈追緝持刀女

新北市有民眾今晨2時許開車行經永和區環河西路時，發現路邊有人疑持西瓜刀閒晃。永和警獲報到場盤查37歲江男並查獲依托咪酯煙彈，江男供稱是友人夫妻吵架女生持刀，當下已離開現場，警已掌握身分正通知到案釐清，江男詢後依毒品罪嫌送辦。

男毒駕撞死三寶媽被收押 陳其邁喊不可容忍...雄檢：絕不寬貸

高雄30歲楊姓男子7日晚間疑似吸食毒品後，駕車行經小港區中安路，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，楊男昨天被檢方聲押獲准，市長陳其邁臉書發文「毒駕社會絕不能容忍」。

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

張姓男子昨凌晨由江姓男子陪同找李姓前女友，在李女的台北市萬華區住處外，疑與李女及在場曾姓男子、江姓女子起衝突，遭曾男持水果刀刺死；警方查出感情糾紛引起，陸續拘提曾男等4人依殺人罪移送，深入調查何人行凶。

雲嘉製毒集團隱身民宿查扣逾2千萬毒品 落網5人起訴

雲林、嘉義地區驚見製毒集團，以31歲張男為首的5人集團，為謀取千萬暴利，利用嘉義民雄民宿、雲林東勢民宅作為掩護，頻繁更換車牌與據點躲避追緝。雲林檢警去年10月成功將張男等5名成員查緝到案，查扣市價逾2000萬元的毒品原料，今全案依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

高雄三寶媽遭毒駕男撞死 陳其邁深夜發聲「社會不能容忍」

高雄市30歲楊姓男子7日晚間疑似吸食毒品後，駕車行經小港區中安路，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕社會絕不能容忍」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。