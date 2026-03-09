快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

張姓男子昨凌晨由江姓男子陪同找李姓前女友，在李女的台北市萬華區住處外，疑與李女及在場曾姓男子、江姓女子起衝突，遭曾男持水果刀刺死；警方查出感情糾紛引起，陸續拘提曾男等4人依殺人罪移送，深入調查何人行凶。

警方調查，49歲張姓男子昨凌晨3時許由49歲江姓男子開車，載往38歲李姓前女友位於北市萬華青年路住處找李女，42歲曾姓男子及其33歲江姓女友在場，5人均認識，在李女住處外見面，疑口角拉扯，張男左肩遭人持水果刀刺傷。

曾男與李女、江女搭計程車離開，江男則開車離開，警方接獲民眾報案趕抵，見張男倒臥於地，經送醫急救不治，從李女住處查扣水果刀，調閱監視器鎖定曾男等4人涉案。

江男昨上午11時許至萬華警分局青年路派出所投案。曾男、李女、江女搭計程車至新北市中和區友人住處，又轉往五股區，多次搭乘計程車，最後前往觀音山區墓園附近藏匿，昨下午4時許被警方拘提。

李女稱與張男分手，張男欲復合，雙方起衝突拉扯；曾男稱張男持刀攻擊，拉扯過程刺傷。據調查，李女稱呼曾男「乾哥哥」，張男疑不滿兩人過從甚密，警方認定曾男行凶，但懷疑4人均涉有重嫌，陸續依殺人罪移送，另從李女身上搜出安非他命4包、海洛因1包及依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆、煙油2瓶，依毒品罪移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張姓男子昨至台北市萬華區找李姓前女友，遭人持水果刀刺死，警方拘提曾姓男子等4人移送。記者李奕昕／翻攝

張姓男子昨至台北市萬華區找李姓前女友，遭人持水果刀刺死，警方拘提曾姓男子等4人移送。記者李奕昕／翻攝

張姓男子昨至台北市萬華區找李姓前女友，遭人持水果刀刺死，警方拘提曾姓男子等4人移送。記者李奕昕／翻攝

喪屍煙彈 安非他命 殺人 毒品 計程車

