花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

張姓男子昨凌晨由江姓男子陪同找李姓前女友，在李女的台北市萬華區住處外，疑與李女及在場曾姓男子、江姓女子起衝突，遭曾男持水果刀刺死；警方查出感情糾紛引起，陸續拘提曾男等4人依殺人罪移送，深入調查何人行凶。

2026-03-09 10:20