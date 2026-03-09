快訊

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮光馬太鞍溪去年發生洪災，造成光復鄉19死，光復鄉長林清水涉及過失致死等罪嫌，1月遭法院裁定羈押禁見。今天檢方偵結，表示林清水、鄉公所祕書張源寶、王姓民政課長涉犯刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，均提起公訴，求處有期徒刑10年與9年。

花蓮地檢署指出，林清水為花蓮縣光復鄉鄉長，亦為光復鄉災害防救會報召集人及光復鄉災害應變中心指揮官，張源寶是光復鄉公所秘書，亦為光復鄉災害防救會報副召集人及光復鄉災害應變中心副指揮官，光復鄉公所王姓民政課課長，負責執行光復鄉災害防救疏散撤離業務，均應依災害防救法規定，「推動疏散收容安置、災情通報等災害緊急應變及整備措施；於災害發生或有發生之虞時，應勸告人民或強制其撤離，並作適當之安置」，為從事災害防救業務公務員。

檢方認為，3人身居地方公務要職，負有保護人民生命、財產安全及防止災害擴大法定職責，均知悉馬太鞍溪堰塞湖溢流具有高度危險性，於撤離範圍擴大且紅色警戒發布後，應全力投入災害防救工作，竟罔顧權責機關之一再指示、提醒，廢弛執行「強制撤離」職務。

林清水於應全力防災之際，與王姓課長合謀偽造撤離數據粉飾太平，張源寶亦配合推諉，致使19名無辜民眾逃生不及慘遭溺斃，嚴重破壞國家公務體系信譽。3人犯後多所推諉、飾詞狡辯，未曾對所釀致巨災表示歉意，迄今未見有何悔悟，犯後態度顯屬惡劣。

檢方建請就林清水量處公務員廢弛職務釀成災害罪法定刑度最重有期徒刑10年，張源寶及王姓課長均量處有期徒刑9年。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水（左）遭檢方求處有期徒刑10年。本報資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀19死、5失蹤，光復鄉長林清水（左）遭檢方求處有期徒刑10年。本報資料照

光復鄉 堰塞湖 馬太鞍溪 公務員 副指揮官

延伸閱讀

海科館前館長陳素芬聘「大姑」當臨時人員 圖利起訴...刑期5年以上

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

澎湖前議長劉陳昭玲涉貪 限制出境出海延長8月

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

相關新聞

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

花蓮光馬太鞍溪去年發生洪災，造成光復鄉19死，光復鄉長林清水涉及過失致死等罪嫌，1月遭法院裁定羈押禁見。今天檢方偵結，表示林清水、鄉公所祕書張源寶、王姓民政課長涉犯刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，均提起公訴，求處有期徒刑10年與9年。

高雄三寶媽遭毒駕男撞死 陳其邁深夜發聲「社會不能容忍」

高雄市30歲楊姓男子7日晚間疑似吸食毒品後，駕車行經小港區中安路，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕社會絕不能容忍」。

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

張姓男子昨凌晨由江姓男子陪同找李姓前女友，在李女的台北市萬華區住處外，疑與李女及在場曾姓男子、江姓女子起衝突，遭曾男持水果刀刺死；警方查出感情糾紛引起，陸續拘提曾男等4人依殺人罪移送，深入調查何人行凶。

雲嘉製毒集團隱身民宿查扣逾2千萬毒品 落網5人起訴

雲林、嘉義地區驚見製毒集團，以31歲張男為首的5人集團，為謀取千萬暴利，利用嘉義民雄民宿、雲林東勢民宅作為掩護，頻繁更換車牌與據點躲避追緝。雲林檢警去年10月成功將張男等5名成員查緝到案，查扣市價逾2000萬元的毒品原料，今全案依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

觀察站／法匠式判決 重創打詐與司法

民眾對詐騙深惡痛絕，其中做為主要犯罪工具的人頭銀行帳戶，二年前修法納管，簡化交付帳戶構成要件，但台南地院一起無罪判決，採嚴格論罪標準，忽視盧女交付帳戶目的，不僅重傷「打詐國家隊」士氣，傷害的還有百姓對司法的觀感。

法界：法官依交付帳戶量判決無罪 與實務有落差

盧姓女子交付三個銀行帳號給詐團，卻因只二個帳號可用被判無罪；法界入士認為，盧女明確將帳戶交付「他人」，主觀上應有幫助洗錢犯意，法官依帳戶多寡判決無罪，判決心證與實務現狀存在落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。