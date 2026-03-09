雲嘉製毒集團隱身民宿查扣逾2千萬毒品 落網5人起訴

雲林、嘉義地區驚見製毒集團，以31歲張男為首的5人集團，為謀取千萬暴利，利用嘉義民雄民宿、雲林東勢民宅作為掩護，頻繁更換車牌與據點躲避追緝。雲林檢警去年10月成功將張男等5名成員查緝到案，查扣市價逾2000萬元的毒品原料，今全案依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

雲林檢警接獲情資，以31歲張姓男子為首的製毒集團，自去年7月起，頻繁流竄於雲嘉地區，利用梅山工廠、東勢民宅及民雄民宿作為據點，生產、分裝並販售第三級毒品咖啡包，檢察官彭彥儒指揮雲嘉警力組成專案小組追緝，去年10月出動霹靂小組拂曉攻堅，查扣市價逾2000萬元的毒品原料。

專案小組調查發現，張姓主嫌等人警覺性極高，為規避追查，不僅頻繁變換座車與車牌，更將製毒機具與原料分開存放。該集團原先藏匿於梅山民宅，後轉移至民雄一處民宿內，企圖以觀光住宿的假象掩護「一條龍」式的毒品生產線。

現場除查獲成品毒咖啡1133包，並起出高達7公斤的俗稱「一粒眠」之硝西泮原料，以及甲苯、丙酮等化學溶劑。警方表示，嫌犯將原料與果汁粉混合調味，若未及時查獲，這批原料至少可再製成4萬包咖啡包。

雲林地檢署強調，5名被告分別涉犯製造及販賣第三級毒品罪嫌，情節重大，依法提起公訴。檢警將持續針對毒品源頭採取「向上溯源、向下刨根」的強力打擊策略，維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林縣檢警去年10月破獲以31歲張男為首的5人製毒集團，查扣市價2千萬元毒品。記者陳雅玲／翻攝

