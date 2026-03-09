快訊

高雄三寶媽遭毒駕男撞死 陳其邁深夜發聲「社會不能容忍」

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄報導

高雄市30歲楊姓男子7日晚間疑似吸食毒品後，駕車行經小港區中安路，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕社會絕不能容忍」。

陳其邁市長8日深夜在臉書回應，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍。發生涉嫌毒駕造成不幸喪生的案件，他感到非常痛心，也向家屬表達最深的哀悼。已要求警方全力蒐證、配合檢察官偵辦，務必釐清責任、還給家屬公道。

陳其邁說，現行對毒駕致死的法律責任與社會民意期待仍有落差，立法院應蒐集民意，檢討相關刑責與制度，讓法律真正能遏止毒駕，讓悲劇不再發生。

警方指出，事故發生於7日晚間9時許，楊男開車行經中安路時先撞上李姓女騎士，再波及前方機車，猛烈撞擊導致三人倒地翻滾，現場血跡斑斑。救護人員趕抵後將傷者緊急送醫，但李女傷勢過重仍宣告不治。52歲陳姓女子及其9歲女兒擦挫傷。

警方查出涉嫌肇事的楊男持有「喪屍煙彈」等毒品，依現行犯逮捕，並依公共危險致死、傷害及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

經查，死亡的李姓女子育有三名子女，為全職家庭主婦，案發當晚因肚子餓騎車外出買消夜，卻在住家附近被撞喪命。丈夫悲痛表示，家中最小的孩子仍就讀幼兒園，目前尚未忍心告知母親離世消息，「她只是出去買消夜就再也回不來」。

家屬事後透過社群平台發文求助，懇請民眾提供行車記錄器或監視器畫面協助釐清事故經過，呼籲司法重判毒駕，並請高雄市長陳其邁正視毒駕問題，落實「毒駕零容忍」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳其邁市長8日深夜在臉書回應，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為。圖／翻攝自陳其邁市長臉書
陳其邁市長8日深夜在臉書回應，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為。圖／翻攝自陳其邁市長臉書

高雄30歲楊姓男子7日晚間疑似毒駕，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治。記者王昭月／翻攝
高雄30歲楊姓男子7日晚間疑似毒駕，失控連環撞上兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治。記者王昭月／翻攝

高雄30歲楊姓男子7日晚間疑似毒駕，撞及兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲5公克俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。記者王昭月／翻攝
高雄30歲楊姓男子7日晚間疑似毒駕，撞及兩輛機車，造成43歲李姓女子傷重不治，警方在楊男車內查獲5公克俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。記者王昭月／翻攝

