觀察站／法匠式判決 重創打詐與司法

聯合報／ 本報記者張議晨何祥裕

民眾對詐騙深惡痛絕，其中做為主要犯罪工具的人頭銀行帳戶，二年前修法納管，簡化交付帳戶構成要件，但台南地院一起無罪判決，採嚴格論罪標準，忽視盧女交付帳戶目的，不僅重傷「打詐國家隊」士氣，傷害的還有百姓對司法的觀感。

二年前修正上路的洗防法新制，增加無故交付複數帳戶罪責，除防堵人頭銀行帳戶成詐團洗錢之用，也簡化辦案單位舉證人頭帳戶幫助洗錢要件。

為何是三個，不是兩個、四個或五個？法條雖未敘明，但依據社會通念，即便是親友也不見得會交付帳戶、密碼，何況無故將帳戶交付不熟悉之他人；政府打詐多年，早將這類做法認定具有幫助洗錢的主觀或不確定故意，將人頭帳戶列為洗錢共犯。

法條修正後彌補檢方舉證人頭帳戶幫助洗錢的難處，但盧女一案的法官將法的構成要件局限在文字，忽視盧女交付帳戶目的，恐有法匠之譏。

對絕大多數升斗小民而言，詐騙之所以可惡，是因為充斥在每個人身邊，包括網路購物、盜刷信用卡或假檢警列警示帳戶等；五名被騙民眾匯入盧女帳戶的款項，就是這類小額詐騙的受害者。

詐騙集團行騙要靠管道可以收錢，人頭帳戶是整個產業鏈中重要的一環，修法增訂「交付帳戶罪」就是為了補強打詐網；若法官無法將心比心，心證與百姓的痛脫鉤，只追求形式上構成要件，那麼再多法條修正，也難以換回人民對司法的信心。

法界：法官依交付帳戶量判決無罪 與實務有落差

盧姓女子交付三個銀行帳號給詐團，卻因只二個帳號可用被判無罪；法界入士認為，盧女明確將帳戶交付「他人」，主觀上應有幫助洗錢犯意，法官依帳戶多寡判決無罪，判決心證與實務現狀存在落差。

未達洗防法要件！女子供詐團3帳戶僅2戶使用 難認定洗錢

盧姓女子涉將申辦三家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐騙集團使用，檢方查出五名被害者陸續匯款進其中二帳戶共廿二萬餘元，依洗錢防制法起訴。法院開庭時，盧稱其中一帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供二帳戶，與洗錢防制法中「提供三個以上帳戶」要件不符，判無罪。

