法界：法官依交付帳戶量判決無罪 與實務有落差

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

盧姓女子交付三個銀行帳號給詐團，卻因只二個帳號可用被判無罪；法界入士認為，盧女明確將帳戶交付「他人」，主觀上應有幫助洗錢犯意，法官依帳戶多寡判決無罪，判決心證與實務現狀存在落差。

法界人士說，實務上偵辦這類「賣帳戶」案件，檢方多採「雙保險」策略，除起訴「無故交付帳戶罪」外，通常會併論「幫助洗錢罪」，其目的在於防範帳戶數量等客觀要件不足時，仍可依被告主觀或不確定犯意論罪。

盧女共交付三個帳戶提款卡給詐團，再利用通訊軟體將密碼傳給對方，已明確構成「交付、提供他人使用」的法定要件，只是其中一個帳戶不能使用，未達法定「三組帳戶」標準。

法界人士認為，按實務經驗，沒有人會無故將帳戶、密碼交給他人使用，尤其是「多個」帳戶，盧女行為明顯有幫助洗錢的主觀或是不確定故意；就算檢方只起訴無故交付帳戶罪，但盧女犯行應可算同一行為，法官仍可變更起訴法條，改以幫助洗錢罪論處。此案承審法官採較嚴格構成要件，雖法官無義務變更起訴法條，但心證與實務現狀存在落差。

法界人士說，法官採較嚴謹構成要件審查，雖守住「罪刑法定」，卻忽略交付多組帳戶、密碼時，已具備明顯的不確定故意。盧女雖判無罪，若檢方上訴時補充事證，基於同一犯罪事實，即使檢方未起訴幫助洗錢罪，二審法官仍可視卷證變更起訴法條。

律師郭晏甫補充，過去因交付帳戶給詐騙集團，要認定是否為詐欺幫助犯需要充足舉證，洗錢防制法才修法增加無故交付帳戶罪，簡化過去「賣帳戶」構成要件。

觀察站／法匠式判決 重創打詐與司法

民眾對詐騙深惡痛絕，其中做為主要犯罪工具的人頭銀行帳戶，二年前修法納管，簡化交付帳戶構成要件，但台南地院一起無罪判決，採嚴格論罪標準，忽視盧女交付帳戶目的，不僅重傷「打詐國家隊」士氣，傷害的還有百姓對司法的觀感。

盧姓女子交付三個銀行帳號給詐團，卻因只二個帳號可用被判無罪；法界入士認為，盧女明確將帳戶交付「他人」，主觀上應有幫助洗錢犯意，法官依帳戶多寡判決無罪，判決心證與實務現狀存在落差。

