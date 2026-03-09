聽新聞
未達洗防法要件！女子供詐團3帳戶僅2戶使用 難認定洗錢

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

盧姓女子提供三張<a href='/search/tagging/2/帳戶' rel='帳戶' data-rel='/2/239475' class='tag'><strong>帳戶</strong></a>提款卡供詐團使用，法官以其中一帳戶提款卡已不能使用，不符洗防法「提供三個以上帳戶」要件判無罪，引發討論。示意圖。圖／聯合報系資料照片
盧姓女子涉將申辦三家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐騙集團使用，檢方查出五名被害者陸續匯款進其中二帳戶共廿二萬餘元，依洗錢防制法起訴。法院開庭時，盧稱其中一帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供二帳戶，與洗錢防制法中「提供三個以上帳戶」要件不符，判無罪。

檢警調查，盧女去年八月四日下午三時許，在台南市某超商將所申辦永豐銀、聯邦銀、台北富邦三家帳戶提款卡，以交貨便方式寄給詐團成員使用，並以ＬＩＮＥ告知對方密碼，致使黃姓女子等五人同年月七日當天陸續匯款進入永豐銀、聯邦銀二帳戶，共廿二萬餘元，黃女等四人察覺有異後報警。

盧女否認涉犯洗錢防制法中無正當理由提供三個以上金融機構帳戶罪嫌，偵查、審理時均稱，台北富邦帳戶提款卡在她寄給對方之前就已經不能使用，帳戶案發前一年存入一百元後，即無任何交易紀錄，所以未交付這個帳戶控制權給對方。

台南地方法院認為，詐團若取得三個帳戶完整控制權，自應會一併使用台北富邦帳戶作為洗錢工具，以避免浪費好不容易得手人頭帳戶資料。經查黃女等被害人，分別轉匯至盧女聯邦銀、永豐銀帳戶內，詐團再提領轉出，並未使用台北富邦帳戶作為詐欺、洗錢工具，顯見盧女所稱，並非全然無據。

合議庭審酌，盧女交付已不能使用的台北富邦帳戶提款卡，詐團成員僅單純持有無效帳戶提款卡，自然無法作為洗錢犯罪工具，無法認定她有將台北富邦帳戶控制權提供他人使用，而僅構成提供二個帳戶，與洗錢防制法中提供三個以上帳戶要件不符，認證據不足判無罪。

影／看夜景停車意外被車壓死 警查出死者是空軍三聯隊駕駛兵

台中市施姓男子昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因餐廳所在有坡度，上去後感覺無法停車，施男想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，左後輪懸空。他下車查看，未料車子瞬間翻覆，施被壓在車下，民眾發現報案，送醫不治；死因由警方調查中。

獨／不滿姊妹擅自信託老母千萬財產 三重莽弟手刃親姊家暴殺人起訴

新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，一名長期照顧9旬老母的陳姓男子，不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，且疑似將他排除在外，與姊妹激烈爭吵後憤而持刀攻擊，造成姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹全身多處刀傷，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴，交由國民法官進行審理。

觀察站／法匠式判決 重創打詐與司法

民眾對詐騙深惡痛絕，其中做為主要犯罪工具的人頭銀行帳戶，二年前修法納管，簡化交付帳戶構成要件，但台南地院一起無罪判決，採嚴格論罪標準，忽視盧女交付帳戶目的，不僅重傷「打詐國家隊」士氣，傷害的還有百姓對司法的觀感。

法界：法官依交付帳戶量判決無罪 與實務有落差

盧姓女子交付三個銀行帳號給詐團，卻因只二個帳號可用被判無罪；法界入士認為，盧女明確將帳戶交付「他人」，主觀上應有幫助洗錢犯意，法官依帳戶多寡判決無罪，判決心證與實務現狀存在落差。

盧姓女子涉將申辦三家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐騙集團使用，檢方查出五名被害者陸續匯款進其中二帳戶共廿二萬餘元，依洗錢防制法起訴。法院開庭時，盧稱其中一帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供二帳戶，與洗錢防制法中「提供三個以上帳戶」要件不符，判無罪。

空軍駕駛兵看夜景停車意外被壓死 檢警驗屍確定死因

台中市施姓空軍駕駛兵昨晚9時許駕車載女友前往霧峰區萊園路一家景觀餐廳時，因在坡道倒車不慎導致輪胎懸空，他下車查看時被翻覆的車子壓到，送醫後傷重不治。檢警今晚驗屍，認為本案是單純意外事故，已核發相驗證明書給家屬。

