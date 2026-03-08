空軍駕駛兵看夜景停車意外被壓死 檢警驗屍確定死因

台中市施姓空軍駕駛兵昨晚9時許駕車載女友前往霧峰區萊園路一家景觀餐廳時，因在坡道倒車不慎導致輪胎懸空，他下車查看時被翻覆的車子壓到，送醫後傷重不治。檢警今晚驗屍，認為本案是單純意外事故，已核發相驗證明書給家屬。

據了解，19歲施男是台中清泉崗的空軍第三聯隊駕駛兵，去年10月分發到第三聯隊，昨晚9時28分載著女友抵達這處景觀餐廳，想休閒看夜景，但在找車位時，因感覺上去後已不能停車，於是倒車想下來。沒想到車子後退時卡在轉彎處的一塊石塊旁，左後輪懸空、車身傾斜，他因此下車查看，未料因此發生意外。

檢察官陳文一晚間會同法醫在台中崇德殯儀館相驗，施男的父母、胞姊及軍方人員都到場。施的父母確認遺體時，心情沉重，場面哀戚。檢察官驗屍判斷死者並無飲酒，死因為意外，家屬對死因無意見。

空軍司令部今天也發出聲明表示，施姓男子屬第三聯隊，休假期間因故停車於斜坡，下車查看時車輛翻覆造成意外，經緊急送往醫院搶救，仍宣告不治，對於年輕生命驟逝深表不捨，單位已派遣幹部協助家屬處理喪葬事宜，將持恆實施行車安全宣教，以防範憾事再生。