空軍駕駛兵看夜景停車意外被壓死 檢警驗屍確定死因

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中市施姓空軍駕駛兵昨晚9時許駕車載女友前往霧峰區萊園路一家景觀餐廳時，因在坡道倒車不慎導致輪胎懸空，他下車查看時被翻覆的車子壓到，送醫後傷重不治。檢警今晚驗屍，認為本案是單純意外事故，已核發相驗證明書給家屬。

據了解，19歲施男是台中清泉崗的空軍第三聯隊駕駛兵，去年10月分發到第三聯隊，昨晚9時28分載著女友抵達這處景觀餐廳，想休閒看夜景，但在找車位時，因感覺上去後已不能停車，於是倒車想下來。沒想到車子後退時卡在轉彎處的一塊石塊旁，左後輪懸空、車身傾斜，他因此下車查看，未料因此發生意外。

檢察官陳文一晚間會同法醫在台中崇德殯儀館相驗，施男的父母、胞姊及軍方人員都到場。施的父母確認遺體時，心情沉重，場面哀戚。檢察官驗屍判斷死者並無飲酒，死因為意外，家屬對死因無意見。

空軍司令部今天也發出聲明表示，施姓男子屬第三聯隊，休假期間因故停車於斜坡，下車查看時車輛翻覆造成意外，經緊急送往醫院搶救，仍宣告不治，對於年輕生命驟逝深表不捨，單位已派遣幹部協助家屬處理喪葬事宜，將持恆實施行車安全宣教，以防範憾事再生。

台中市施姓空軍駕駛兵昨晚9時許駕車載女友前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，被翻覆的車子壓到，送醫後傷重不治。圖／民眾提供
台中市施姓空軍駕駛兵昨晚9時許駕車載女友前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，被翻覆的車子壓到，送醫後傷重不治。圖／民眾提供

檢察官 清泉崗

相關新聞

影／看夜景停車意外被車壓死 警查出死者是空軍三聯隊駕駛兵

台中市施姓男子昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因餐廳所在有坡度，上去後感覺無法停車，施男想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，左後輪懸空。他下車查看，未料車子瞬間翻覆，施被壓在車下，民眾發現報案，送醫不治；死因由警方調查中。

獨／不滿姊妹擅自信託老母千萬財產 三重莽弟手刃親姊家暴殺人起訴

新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，一名長期照顧9旬老母的陳姓男子，不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，且疑似將他排除在外，與姊妹激烈爭吵後憤而持刀攻擊，造成姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹全身多處刀傷，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴，交由國民法官進行審理。

空軍駕駛兵看夜景停車意外被壓死 檢警驗屍確定死因

台中市施姓空軍駕駛兵昨晚9時許駕車載女友前往霧峰區萊園路一家景觀餐廳時，因在坡道倒車不慎導致輪胎懸空，他下車查看時被翻覆的車子壓到，送醫後傷重不治。檢警今晚驗屍，認為本案是單純意外事故，已核發相驗證明書給家屬。

上門討5千元毒債爆衝突 友人護女友竟倒戈持刀砍毒販全就逮

37歲廖男昨晚10時至新北市蘆洲區43歲賴男住處索討5000元購毒費，雙方發生口角鬥毆，過程中廖男腰部、臀部、右後大腿遭砍傷欲逃逸時不支倒地。警逮捕砍人的高、劉2人及在場5人，廖男送醫後無生命危險。全案依殺人未遂、毒品及社維法送辦。

「我記得你」高雄男被警認出2年前抓過他 落網「新增」11條通緝

陳姓男子昨晚在高市海邊路見巡邏警網經過，隨即轉身，警方發現他形跡可疑攔查，一眼認出曾在2年前抓過他；陳矢口否認還謊報身分號碼誤導，拿手機查找證件照片時，被警方瞧見比對，後查出陳竟在2年內又多了詐欺等11項通緝身分，當場逮人。

內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

朱姓男子昨晚7時許身穿短袖上衣及內褲在台北市忠孝西路上任意穿越道路並滋事，警方介入發現朱男無法正常溝通，一旁花圃中出現一支針筒，人、證初驗出現毒品安非他命陽性反應，旋即逮捕朱男，詢後將依法送辦。

