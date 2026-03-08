聽新聞
影／看夜景停車意外被車壓死 警查出死者是空軍三聯隊駕駛兵
台中市施姓男子昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因餐廳所在有坡度，上去後感覺無法停車，施男想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，左後輪懸空。他下車查看，未料車子瞬間翻覆，施被壓在車下，民眾發現報案，送醫不治；死因由警方調查中。
據了解，警方已查出施姓男子（19歲）是台中清泉崗的空軍第三聯隊駕駛兵，去年10月分發到第三聯隊，目前是聯隊駕駛兵，昨晚趁著放假時帶同年的女友出遊，未料發生憾事。軍方已指派專人協助家屬安排後續事宜。
據了解，施姓駕駛兵昨晚9時28分載著女友抵達這處景觀餐廳，想要休閒看夜景，但在找車位時，因感覺上去後已不能停車，於是倒車想下來。沒想到車子後退時卡在轉彎處的一塊石塊旁，左後輪懸空、車身傾斜，他因此下車查看，未料因此發生意外。
意外發生後，眾人合力把還在車上的施姓市民女友救出，並把車子翻起，把施救出，但施當時已無呼吸心跳，送亞洲大學附屬醫院急救後不治，施的女友則飽受驚嚇，哭泣不已。
