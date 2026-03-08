快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／看夜景停車意外被車壓死 警查出死者是空軍三聯隊駕駛兵

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中市施姓男子昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因餐廳所在有坡度，上去後感覺無法停車，施男想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，左後輪懸空。他下車查看，未料車子瞬間翻覆，施被壓在車下，民眾發現報案，送醫不治；死因由警方調查中。

據了解，警方已查出施姓男子（19歲）是台中清泉崗空軍第三聯隊駕駛兵，去年10月分發到第三聯隊，目前是聯隊駕駛兵，昨晚趁著放假時帶同年的女友出遊，未料發生憾事。軍方已指派專人協助家屬安排後續事宜。

據了解，施姓駕駛兵昨晚9時28分載著女友抵達這處景觀餐廳，想要休閒看夜景，但在找車位時，因感覺上去後已不能停車，於是倒車想下來。沒想到車子後退時卡在轉彎處的一塊石塊旁，左後輪懸空、車身傾斜，他因此下車查看，未料因此發生意外。

意外發生後，眾人合力把還在車上的施姓市民女友救出，並把車子翻起，把施救出，但施當時已無呼吸心跳，送亞洲大學附屬醫院急救後不治，施的女友則飽受驚嚇，哭泣不已。

台中市施姓空軍駕駛兵倒車意外被壓死。圖／民眾提供
台中市施姓空軍駕駛兵倒車意外被壓死。圖／民眾提供

空軍 台中 清泉崗

延伸閱讀

因生意問題爭執 香港元朗餐廳老闆襲妻後縱火墜樓昏迷

士兵休假停車意外身亡 空軍協助後事續行車安全宣教

高雄休旅車沒煞車追撞2機車 釀1女死亡1對母女傷…駕駛被查出毒駕

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

相關新聞

影／看夜景停車意外被車壓死 警查出死者是空軍三聯隊駕駛兵

台中市施姓男子昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因餐廳所在有坡度，上去後感覺無法停車，施男想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，左後輪懸空。他下車查看，未料車子瞬間翻覆，施被壓在車下，民眾發現報案，送醫不治；死因由警方調查中。

獨／不滿姊妹擅自信託老母千萬財產 三重莽弟手刃親姊家暴殺人起訴

新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，一名長期照顧9旬老母的陳姓男子，不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，且疑似將他排除在外，與姊妹激烈爭吵後憤而持刀攻擊，造成姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹全身多處刀傷，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴，交由國民法官進行審理。

上門討5千元毒債爆衝突 友人護女友竟倒戈持刀砍毒販全就逮

37歲廖男昨晚10時至新北市蘆洲區43歲賴男住處索討5000元購毒費，雙方發生口角鬥毆，過程中廖男腰部、臀部、右後大腿遭砍傷欲逃逸時不支倒地。警逮捕砍人的高、劉2人及在場5人，廖男送醫後無生命危險。全案依殺人未遂、毒品及社維法送辦。

「我記得你」高雄男被警認出2年前抓過他 落網「新增」11條通緝

陳姓男子昨晚在高市海邊路見巡邏警網經過，隨即轉身，警方發現他形跡可疑攔查，一眼認出曾在2年前抓過他；陳矢口否認還謊報身分號碼誤導，拿手機查找證件照片時，被警方瞧見比對，後查出陳竟在2年內又多了詐欺等11項通緝身分，當場逮人。

內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

朱姓男子昨晚7時許身穿短袖上衣及內褲在台北市忠孝西路上任意穿越道路並滋事，警方介入發現朱男無法正常溝通，一旁花圃中出現一支針筒，人、證初驗出現毒品安非他命陽性反應，旋即逮捕朱男，詢後將依法送辦。

太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先集團案外案，檢方發現吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，砸下一億五千萬元在新北市購置六棟房產，其中位於三重區的兩棟高樓景觀豪宅，是以七七○○萬元現金購置；檢方調查，吳逸先洗錢背後恐有黑幫天道盟系統介入，認全案尚有水房首腦未到案，另案追緝中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。