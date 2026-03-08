獨／不滿姊妹擅自信託老母千萬財產 三重莽弟手刃親姊家暴殺人起訴

新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，一名長期照顧9旬老母的陳姓男子，不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，且疑似將他排除在外，與姊妹激烈爭吵後憤而持刀攻擊，造成姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹全身多處刀傷，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴，交由國民法官進行審理。

據了解，陳家共5人居住在三重三和路一段某大樓，60歲陳男、妻子與母親同住一戶，55歲陳妹則住在隔壁。案發前，旅居美國的61歲陳姊返台，疑似與陳妹擅自決定將母親千萬財產信託，且排除陳男為受益人，陳男與姊妹在案發日當天下午相約陳妹家討論。

陳男疑自認長期作為照護母親主力，親姊妹卻擅自將母親千萬財產信託且事先未說明，擔心會影響自己未來遺產繼承，因此與姊妹爆發激烈口角後，涉衝進廚房拿出殺魚刀朝姊姊揮砍，造成陳姊右肩、右胸中刀，導致大量出血死亡。

陳男殺紅了眼，手刃親姊後見到妹妹自房間內走出，繼續朝陳妹揮刀，造成陳妹頭皮、右手、左手臂、右大腿多處刀傷及腹部擦傷，就連聞聲前來制止的陳妻都被割傷。陳男直到被帶回警局才恢復理智，並對自己殺害手足懊悔不已。