快訊

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／不滿姊妹擅自信託老母千萬財產 三重莽弟手刃親姊家暴殺人起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，一名長期照顧9旬老母的陳姓男子，不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，且疑似將他排除在外，與姊妹激烈爭吵後憤而持刀攻擊，造成姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹全身多處刀傷，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴，交由國民法官進行審理。

據了解，陳家共5人居住在三重三和路一段某大樓，60歲陳男、妻子與母親同住一戶，55歲陳妹則住在隔壁。案發前，旅居美國的61歲陳姊返台，疑似與陳妹擅自決定將母親千萬財產信託，且排除陳男為受益人，陳男與姊妹在案發日當天下午相約陳妹家討論。

陳男疑自認長期作為照護母親主力，親姊妹卻擅自將母親千萬財產信託且事先未說明，擔心會影響自己未來遺產繼承，因此與姊妹爆發激烈口角後，涉衝進廚房拿出殺魚刀朝姊姊揮砍，造成陳姊右肩、右胸中刀，導致大量出血死亡。

陳男殺紅了眼，手刃親姊後見到妹妹自房間內走出，繼續朝陳妹揮刀，造成陳妹頭皮、右手、左手臂、右大腿多處刀傷及腹部擦傷，就連聞聲前來制止的陳妻都被割傷。陳男直到被帶回警局才恢復理智，並對自己殺害手足懊悔不已。

新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，陳姓男子不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，涉持刀攻擊親姊妹，造成姊姊傷重不治，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，陳姓男子不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，涉持刀攻擊親姊妹，造成姊姊傷重不治，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴。圖／聯合報系資料照片

國民法官 妹妹 母親

延伸閱讀

疑投資失利欠2000萬債務… 台中夫妻雙亡悲劇 失聯高三兒找到了

留言「3月8日台北燈節殺人」 苗栗男落網辯帳號被盜

影／友人醉倒求助未果 高雄醉漢砸花盆惹糾紛

楠梓科技大廠驚傳情殺 女保全值勤中遭男友持刀砍傷

相關新聞

獨／不滿姊妹擅自信託老母千萬財產 三重莽弟手刃親姊家暴殺人起訴

新北市三重區去年11月6日發生疑似爭產人倫悲劇，一名長期照顧9旬老母的陳姓男子，不滿姊妹擅自將母親千萬財產信託，且疑似將他排除在外，與姊妹激烈爭吵後憤而持刀攻擊，造成姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹全身多處刀傷，新北地檢署依家暴殺人罪將陳男起訴，交由國民法官進行審理。

上門討5千元毒債爆衝突 友人護女友竟倒戈持刀砍毒販全就逮

37歲廖男昨晚10時至新北市蘆洲區43歲賴男住處索討5000元購毒費，雙方發生口角鬥毆，過程中廖男腰部、臀部、右後大腿遭砍傷欲逃逸時不支倒地。警逮捕砍人的高、劉2人及在場5人，廖男送醫後無生命危險。全案依殺人未遂、毒品及社維法送辦。

「我記得你」高雄男被警認出2年前抓過他 落網「新增」11條通緝

陳姓男子昨晚在高市海邊路見巡邏警網經過，隨即轉身，警方發現他形跡可疑攔查，一眼認出曾在2年前抓過他；陳矢口否認還謊報身分號碼誤導，拿手機查找證件照片時，被警方瞧見比對，後查出陳竟在2年內又多了詐欺等11項通緝身分，當場逮人。

內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

朱姓男子昨晚7時許身穿短袖上衣及內褲在台北市忠孝西路上任意穿越道路並滋事，警方介入發現朱男無法正常溝通，一旁花圃中出現一支針筒，人、證初驗出現毒品安非他命陽性反應，旋即逮捕朱男，詢後將依法送辦。

太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先集團案外案，檢方發現吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，砸下一億五千萬元在新北市購置六棟房產，其中位於三重區的兩棟高樓景觀豪宅，是以七七○○萬元現金購置；檢方調查，吳逸先洗錢背後恐有黑幫天道盟系統介入，認全案尚有水房首腦未到案，另案追緝中。

吳逸先獲太子集團創辦人贈豪華遊艇 花一元美金購入

柬埔寨籍吳逸先經營線上營博弈成為富豪，過去曾擁有四輛遊艇，價值超過台幣十億元，最貴的一艘「APRILS W號」，造價八億元，另艘「潘朵拉號」遊艇，是太子集團創辦人陳志，為慶祝雙方在洗錢方面合作順利，以「一元美金」為賣價，在帛琉送給吳逸先作為紀念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。