乘客攜玩具槍搭北捷 法院裁罰3000元

中央社／ 記者謝君臨台北8日電

李姓民眾去年萬聖節隔天攜帶類似真槍的玩具槍搭台北捷運，並在站內拿出把玩，被警方送辦。李姓民眾辯稱是萬聖節裝扮，北院法官認為非正當理由，依社會秩序維護法裁罰3000元。

台北地方法院裁定指出，李姓民眾於民國114年11月1日晚間7時48分左右，於台北捷運忠孝敦化站內，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，被台北市政府警察局大安分局依違反社會秩序維護法送辦。

根據裁定，李姓民眾於警詢時辯稱，他攜帶玩具槍的目的是為了萬聖節裝扮，至於在捷運站內拿出來，是為了和同行友人分享。

法官認為，李姓民眾攜帶含彈匣的塑膠玩具槍，外觀與真槍無異，難辨真偽，且把玩地點在捷運站內，足令一般人感覺生命及身體法益受到威脅，而致生危害公共秩序、社會安寧之虞，因此李姓民眾所辯，顯非正當理由。

法官認為，李姓民眾所為屬社會秩序維護法規定的非法行為，審酌違犯情節及年齡智識等一切情狀，2月26日裁定處新台幣3000元罰鍰。

社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

