上門討5千元毒債爆衝突 友人護女友竟倒戈持刀砍毒販全就逮

37歲廖男昨晚10時至新北市蘆洲區43歲賴男住處索討5000元購毒費，雙方發生口角鬥毆，過程中廖男腰部、臀部、右後大腿遭砍傷欲逃逸時不支倒地。警逮捕砍人的高、劉2人及在場5人，廖男送醫後無生命危險。全案依殺人未遂、毒品及社維法送辦。

蘆洲警昨天（7日）晚間10時許獲報，蘆洲區信義路一處民宅發生打架鬥毆案。警趕抵現場發現37歲廖男腰部、臀部、右後大腿共8處刀傷血流如注，欲逃離現場時被警方逮捕，其他涉案人已一哄而散。

據了解，賴男日前向廖男購買價值5000元的依托咪酯煙彈但卻遲遲未付款，廖男催討多時未果，昨晚偕同友人劉男等人至賴男位於蘆洲區信義路的住處討債，賴男與女友李女、友人陳男及高男在場，雙方一言不合發生口角衝突進而拉扯鬥毆。

過程中廖男女友因推擠前來協助討債的友人劉男的女友，劉男不滿女友被推擠，竟倒戈與高男持刀砍殺廖男，導致廖男全身8處刀傷。案發後眾人逃離現場，廖男負傷欲離開時，見警到場拔腿欲逃卻因傷重不支倒地就逮，警方立即通報救護車將他送醫治療，經查發現廖男還是詐欺通緝犯。

警調閱監視器3小時內逮捕賴男及其女友李女、陳男，劉女，及涉嫌砍傷廖男的高男及劉男等人到案，並在劉男身上查獲FM2毒品。雙方雖均不提告，但高、劉2人因持刀砍傷廖男被依殺人未遂送辦，其他人則依社維法87條加暴行於他人罪嫌送辦。另外廖男販毒給賴男部分將另依毒品罪送辦，後續將依詐欺通緝解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將涉嫌砍人的嫌犯帶回警局。記者黃子騰／翻攝

劉男用來砍傷廖男的水果刀。記者黃子騰／翻攝

廖男負傷欲逃離現場，警方在後追捕。記者黃子騰／翻攝