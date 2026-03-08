「我記得你」高雄男被警認出2年前抓過他 落網「新增」11條通緝

陳姓男子昨晚在高市海邊路見巡邏警網經過，隨即轉身，警方發現他形跡可疑攔查，一眼認出曾在2年前抓過他；陳矢口否認還謊報身分號碼誤導，拿手機查找證件照片時，被警方瞧見比對，後查出陳竟在2年內又多了詐欺等11項通緝身分，當場逮人。

苓雅警分局成功派出所員警昨晚7時37分執行巡邏勤務時，巡經海邊路時，發現陳姓男子（22歲）隨即轉身背對警方，認其形跡可疑，隨即上前盤查。

警方盤查陳男時，見陳很眼熟，對陳說，「有啦，我想起來了，你之前在廟旁邊抽菸，你記不記得」，陳當下裝傻，警方回「嘜亂！我就帶過你」，陳男試圖謊報身分號碼誤導，一邊自行拿出手機假裝查找證件照片。

過程中警方眼尖發現手機螢幕有身分資料，經比對確認陳男身分，發現2023年10月間陳涉毒品案栽在他們手上，另查出陳在去年7月至今年2月間，短短半年被台北、桃園、台中、苗栗、嘉義、宜蘭、南投及高雄等地院檢發布多項詐欺、組織犯罪及傷害案等共11項通緝。

陳見通緝身分被拆穿，無法狡辯，被警方上銬帶回，分別依法解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子昨晚在高市海邊路被巡邏員警盤查，認出曾在2年前抓過他，並查出陳多了詐欺等11項通緝身分。記者石秀華／翻攝

