快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

「我記得你」高雄男被警認出2年前抓過他 落網「新增」11條通緝

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

陳姓男子昨晚在高市海邊路見巡邏警網經過，隨即轉身，警方發現他形跡可疑攔查，一眼認出曾在2年前抓過他；陳矢口否認還謊報身分號碼誤導，拿手機查找證件照片時，被警方瞧見比對，後查出陳竟在2年內又多了詐欺等11項通緝身分，當場逮人。

苓雅警分局成功派出所員警昨晚7時37分執行巡邏勤務時，巡經海邊路時，發現陳姓男子（22歲）隨即轉身背對警方，認其形跡可疑，隨即上前盤查。

警方盤查陳男時，見陳很眼熟，對陳說，「有啦，我想起來了，你之前在廟旁邊抽菸，你記不記得」，陳當下裝傻，警方回「嘜亂！我就帶過你」，陳男試圖謊報身分號碼誤導，一邊自行拿出手機假裝查找證件照片。

過程中警方眼尖發現手機螢幕有身分資料，經比對確認陳男身分，發現2023年10月間陳涉毒品案栽在他們手上，另查出陳在去年7月至今年2月間，短短半年被台北、桃園、台中、苗栗、嘉義、宜蘭、南投及高雄等地院檢發布多項詐欺、組織犯罪及傷害案等共11項通緝。

陳見通緝身分被拆穿，無法狡辯，被警方上銬帶回，分別依法解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子昨晚在高市海邊路被巡邏員警盤查，認出曾在2年前抓過他，並查出陳多了詐欺等11項通緝身分。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚在高市海邊路被巡邏員警盤查，認出曾在2年前抓過他，並查出陳多了詐欺等11項通緝身分。記者石秀華／翻攝

陳姓男子昨晚在高市海邊路被巡邏員警盤查，認出曾在2年前抓過他，並查出陳多了詐欺等11項通緝身分。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚在高市海邊路被巡邏員警盤查，認出曾在2年前抓過他，並查出陳多了詐欺等11項通緝身分。記者石秀華／翻攝

陳姓男子昨晚在高市海邊路被巡邏員警盤查，認出曾在2年前抓過他，並查出陳多了詐欺等11項通緝身分。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚在高市海邊路被巡邏員警盤查，認出曾在2年前抓過他，並查出陳多了詐欺等11項通緝身分。記者石秀華／翻攝

手機 高市

延伸閱讀

內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

IG恐嚇網美台北燈節潑硫酸殺人 男子被法院裁定羈押

高雄休旅車沒煞車追撞2機車 釀1女死亡1對母女傷…駕駛被查出毒駕

恐嚇赴台北燈節潑硫酸、殺人 苗栗男子羈押禁見

相關新聞

「我記得你」高雄男被警認出2年前抓過他 落網「新增」11條通緝

陳姓男子昨晚在高市海邊路見巡邏警網經過，隨即轉身，警方發現他形跡可疑攔查，一眼認出曾在2年前抓過他；陳矢口否認還謊報身分號碼誤導，拿手機查找證件照片時，被警方瞧見比對，後查出陳竟在2年內又多了詐欺等11項通緝身分，當場逮人。

內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

朱姓男子昨晚7時許身穿短袖上衣及內褲在台北市忠孝西路上任意穿越道路並滋事，警方介入發現朱男無法正常溝通，一旁花圃中出現一支針筒，人、證初驗出現毒品安非他命陽性反應，旋即逮捕朱男，詢後將依法送辦。

太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先集團案外案，檢方發現吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，砸下一億五千萬元在新北市購置六棟房產，其中位於三重區的兩棟高樓景觀豪宅，是以七七○○萬元現金購置；檢方調查，吳逸先洗錢背後恐有黑幫天道盟系統介入，認全案尚有水房首腦未到案，另案追緝中。

吳逸先獲太子集團創辦人贈豪華遊艇 花一元美金購入

柬埔寨籍吳逸先經營線上營博弈成為富豪，過去曾擁有四輛遊艇，價值超過台幣十億元，最貴的一艘「APRILS W號」，造價八億元，另艘「潘朵拉號」遊艇，是太子集團創辦人陳志，為慶祝雙方在洗錢方面合作順利，以「一元美金」為賣價，在帛琉送給吳逸先作為紀念。

傳外籍船舶集結屏東枋山海域要破壞海底電線？海巡署這樣說

有媒體報導屏東枋山海底電纜區附近，有外籍船舶AIS顯示「Not Under Command（失控）」，海巡署南部分署查證後表示，已運用各項裝備並與友軍進行聯合情監偵作業，已全般掌握該海域船舶動態，尚未發現有危害海底電纜之行為。

撞警車逃逸！毒品列管男衝黑山林自以為跑得掉 天亮之後落網

今天凌晨在新北市林口涉嫌毒駕心虛拒檢衝撞警車逃逸的55歲陳姓男子，最後棄車衝進漆黑山林失去蹤影，但上午就在大約5公里外山區被警方逮捕，除依妨害公務、公共危險罪嫌法辦，沿途飆車違規被開20張罰單可罰超過20萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。