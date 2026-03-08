內褲男北車旁亂闖道路滋擾行車 查出針筒及毒品反應送辦

陳姓男子昨晚在高市海邊路見巡邏警網經過，隨即轉身，警方發現他形跡可疑攔查，一眼認出曾在2年前抓過他；陳矢口否認還謊報身分號碼誤導，拿手機查找證件照片時，被警方瞧見比對，後查出陳竟在2年內又多了詐欺等11項通緝身分，當場逮人。

2026-03-08 10:47