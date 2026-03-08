快訊

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

經典賽／台韓大戰拚活路！打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

他想買蘋果iPhone 17e「當孝親機」怕表現差！果粉列3優點狂推薦

聽新聞
0:00 / 0:00

撞傷斑馬線行人辯對方突然衝出來煞不住 法官判有罪：近路口應先減速

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

周姓女子騎機車通過無號誌的T字路口時，撞傷走在斑馬線上的行人。周女辯稱傷者突然衝出來，她已盡力煞車仍撞上。法官指周女行近斑馬線未減速違規，兼衡自首，犯後否認有過失，依過失傷害罪判刑3月，可易科罰金9萬。

判決指出，周女2024年10月12日晚上7時42分，騎機車沿安樂區基金一路349巷東往西方向行駛，經過與379巷交叉形成口的T字無號誌路口時，撞上走斑馬線穿越349巷的行人，造成行人頭部外傷、顱內出血、頸椎挫傷、臉部挫傷，由消防人員送醫治療後脫險。

基隆地檢署檢察偵查時，周女辯稱，當時雨勢很大，對方過馬路時是看對向的車，衝出來時才看到她的機車。對方穿深灰色衣服，沒有穿雨衣，也沒有拿雨傘。她確實已經盡力在煞車，但是太突然了，才會撞上

檢方依據被撞的告訴人指訴內容、診斷證明書、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表、現場照片等事證，認定周女涉犯過失傷害罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官指出，道路交通安全規則規定，駕駛人應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施。行近未設號誌的斑馬線應減速慢行，遇行人穿越斑馬線時應暫停，讓行人先行通過。周女疏忽而未注意，騎車穿越路口時肇事，駕駛行為有過失。

法官說，這起車禍經送請鑑定車輛行車事故肇事分析結果，也認定周女有過失。周女駕車有違規行為，對於行人安全帶來風險，並造成告訴人受傷，兩者間有相當因果關係，認定周女犯過失傷害罪。

法官指出，周女在醫院向有偵查犯罪職權員警承認是肇事人，符合自首要件。審酌周女騎車行近斑馬線不依規定讓行人優先通行，導致告訴人受傷，且至今仍未與告訴人達成和解或有所賠償，犯後否認有過失，判刑3月，如易科罰金以1000元折算1日。全案可上訴。

周女騎機車通過無號誌的T字路口時，撞傷走在斑馬線上的行人。基隆地院法官審理後，依過失傷害罪判刑3月，可易科罰金9萬。全案可上訴。圖／翻攝自GoogleMap
周女騎機車通過無號誌的T字路口時，撞傷走在斑馬線上的行人。基隆地院法官審理後，依過失傷害罪判刑3月，可易科罰金9萬。全案可上訴。圖／翻攝自GoogleMap

行人

延伸閱讀

影／豐原貨車與機車碰撞二人受傷 騎士無照騎車警開罰

滿頭問號！斑馬線前出現「4S方格」 內行人解答

台中毒蟲輾死人 判12年5月

鑑定罹病腐朽 路樹斷裂傷人 判賠40萬

相關新聞

IG恐嚇網美台北燈節潑硫酸殺人 男子被法院裁定羈押

陳姓男子在黃姓紋繡師Instagram留言，恐嚇「3月8日要到台北燈節潑硫酸、殺幾個人」，引發恐慌，台北市刑大南下苗栗拘提陳男，陳男辯稱是帳號遭盜用，但警方檢視登入紀錄沒有異狀，未採信說詞，台北地檢署認為陳男有反覆實施之虞，昨依恐嚇危害安全罪聲押禁見，法院裁准羈押。

撞傷斑馬線行人辯對方突然衝出來煞不住 法官判有罪：近路口應先減速

周姓女子騎機車通過無號誌的T字路口時，撞傷走在斑馬線上的行人。周女辯稱傷者突然衝出來，她已盡力煞車仍撞上。法官指周女行近斑馬線未減速違規，兼衡自首，犯後否認有過失，依過失傷害罪判刑3月，可易科罰金9萬。

影／豐原貨車與機車碰撞二人受傷 騎士無照騎車警開罰

台中市豐原區豐勢路二段與富陽路口本月4日發生車禍，貨車與機車碰撞，貨車駕駛受傷，17歲騎士身體多處擦挫傷送醫，他無照騎車先被開罰，警方調查釐清肇事原因中。

機車騎士喊冤無故遭警攔停 法官認行政程序不合法撤單

穆姓板模工去年1月間騎機車，經台南永康區復興與裕永路口停等紅燈，警方以警用小電腦發現車主為女性，將他攔下盤查後酒測，酒測值達每公升0.22毫克，且駕照已因酒駕遭吊扣而挨罰，他質疑攔查程序有瑕疵提訴訟，法官也對員警何以具體判斷其駕駛行為易生危害有疑，撤銷原處分。

收賄航警藉管制哨走私剛判8年 又爆自組走私團夾帶加熱菸牟利再遭訴

航警局保安大隊警員陳柏融日前才因收賄，利用輪值管制哨夾帶走私加熱菸品近萬條案，一審獲判8年徒刑、褫奪公權6年，未料檢方另查出，陳見私菸利潤驚人，自組走私集團，再度利用公務門放行或夾帶行李，中部張姓菸商甚至慕名求助，企圖比照夾帶，桃園地檢署偵結二度依貪汙及輸入私菸等罪將陳男等8人起訴。

安毒濃度破2萬仍不起訴！台東男被控毒駕 檢方揭關鍵原因

台東劉姓男子疑吸毒開車上路，遭警方攔查篩檢，尿液含有安非他命及甲基安非他命濃度遠超行政院公告標準值。警方原認定劉吸食毒品後仍駕車上路，依公共危險罪嫌移送法辦。地檢署日前偵結認關鍵證據不足，無法確認劉是在「開車前」還是「開車後」施用毒品，最終作出不起訴處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。