撞傷斑馬線行人辯對方突然衝出來煞不住 法官判有罪：近路口應先減速

周姓女子騎機車通過無號誌的T字路口時，撞傷走在斑馬線上的行人。周女辯稱傷者突然衝出來，她已盡力煞車仍撞上。法官指周女行近斑馬線未減速違規，兼衡自首，犯後否認有過失，依過失傷害罪判刑3月，可易科罰金9萬。

判決指出，周女2024年10月12日晚上7時42分，騎機車沿安樂區基金一路349巷東往西方向行駛，經過與379巷交叉形成口的T字無號誌路口時，撞上走斑馬線穿越349巷的行人，造成行人頭部外傷、顱內出血、頸椎挫傷、臉部挫傷，由消防人員送醫治療後脫險。

基隆地檢署檢察偵查時，周女辯稱，當時雨勢很大，對方過馬路時是看對向的車，衝出來時才看到她的機車。對方穿深灰色衣服，沒有穿雨衣，也沒有拿雨傘。她確實已經盡力在煞車，但是太突然了，才會撞上

檢方依據被撞的告訴人指訴內容、診斷證明書、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表、現場照片等事證，認定周女涉犯過失傷害罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官指出，道路交通安全規則規定，駕駛人應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施。行近未設號誌的斑馬線應減速慢行，遇行人穿越斑馬線時應暫停，讓行人先行通過。周女疏忽而未注意，騎車穿越路口時肇事，駕駛行為有過失。

法官說，這起車禍經送請鑑定車輛行車事故肇事分析結果，也認定周女有過失。周女駕車有違規行為，對於行人安全帶來風險，並造成告訴人受傷，兩者間有相當因果關係，認定周女犯過失傷害罪。

法官指出，周女在醫院向有偵查犯罪職權員警承認是肇事人，符合自首要件。審酌周女騎車行近斑馬線不依規定讓行人優先通行，導致告訴人受傷，且至今仍未與告訴人達成和解或有所賠償，犯後否認有過失，判刑3月，如易科罰金以1000元折算1日。全案可上訴。