夫妻投資失利失聯 陳屍屋內雙亡

記者曾健祐、趙容萱／台中報導

台中市西屯區前天傍晚傳出夫妻雙亡案，陳姓男子因家人聯繫不上，警方獲報破門發現二人陳屍屋內，明顯死亡，現場留有訊息與家人告別。據了解，死者生前投資失利，四處借錢，錢滾錢，欠了二千多萬元，檢方相驗後認無他殺嫌疑、將遺體發還家屬。

周邊鄰居說，陳姓夫妻家庭很正常，平時看見他們出門上班，與鄰居互動和睦，前天才看到陳家兒子下樓倒垃圾，也未發現異樣，忽然傳出死訊，讓人訝異。

台中市警第六分局前天傍晚六時許獲報，指西屯區靠台中工業區一處民宅需破門，陳姓屋主弟弟因持續聯繫不上哥哥與大嫂，擔心出意外，在警消協助下進入屋內，赫然發現夫妻倒在臥室內，明顯死亡。

據了解，陳姓夫妻的兒子前天仍出門上學，後因陳的弟弟聯繫不上陳男，前天傍晚報警破門才發現死訊；陳姓夫妻留有訊息告別，親友對其財務與近況不清楚。

陳姓夫妻住在西屯舊式公寓，鄰居表示，陳家為雙薪家庭，陳男是汽車銷售員，陳妻為上班族，育有一子，就讀高三，案發時死者兒子不在家，目前由親屬安置。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980