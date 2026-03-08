聽新聞
吳逸先獲太子集團創辦人贈豪華遊艇 花「一元美金」購入

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

柬埔寨籍吳逸先經營線上營博弈成為富豪，過去曾擁有四輛遊艇，價值超過台幣十億元，最貴的一艘「APRILS W號」，造價八億元，另艘「潘朵拉號」遊艇，是太子集團創辦人陳志，為慶祝雙方在洗錢方面合作順利，以「一元美金」為賣價，在帛琉送給吳逸先作為紀念。

吳逸先最大嗜好就是釣魚，他來台發期間，結識知名YT網紅黃慶德，對黃慶德釣魚技巧相當欣賞，要黃慶德當玄古公司顧問，實際工作則是陪他出海釣魚，黃慶德因加入洗錢組織被起訴。有次吳逸先得知黃慶德想買一艘五○○萬元的釣漁船，主動幫其支付二五○萬元。

吳逸先鼎盛時期買入「APRILS 」、「APRILS W號」、「潘朵拉」與「JUN BABY」四艘遊艇。檢調追查，二○一九年吳逸先用遊艇從台灣載運一大批手機至帛琉，疑交詐團使用。至於最昂貴的「APRILS W號」在二○一八年停靠過基隆港，期間疑開趴狂歡；「JUN BABY」從香港首航開往帛琉後，被大陸買家以六五○萬港幣買到上海。

吳逸先原是大陸四川人，後來放棄陸籍身分，入籍柬埔寨，二○一九年他將柬埔寨博弈水房移往帛琉「愛萊森林度假村」，大帳房是名陸籍人士「趙舜」，為了讓台灣的「睿莊公司」熟悉洗錢操作，還將助理陳薇羽、會計簡佳慧、人資主管黃啟洋送去帛琉培訓，學習如何製作假契約洗錢，陳、簡、黃三人也被檢方起訴。

太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先集團案外案，檢方發現吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，砸下一億五千萬元在新北市購置六棟房產，其中位於三重區的兩棟高樓景觀豪宅，是以七七○○萬元現金購置；檢方調查，吳逸先洗錢背後恐有黑幫天道盟系統介入，認全案尚有水房首腦未到案，另案追緝中。

