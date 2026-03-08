聽新聞
太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

柬埔寨籍<a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>首腦吳逸先，曾在新北市三重區環河北路上，用七七○○萬現金買下兩戶高樓景觀<a href='/search/tagging/2/豪宅' rel='豪宅' data-rel='/2/106321' class='tag'><strong>豪宅</strong></a>。記者張宏業／攝影
柬埔寨籍洗錢首腦吳逸先，曾在新北市三重區環河北路上，用七七○○萬現金買下兩戶高樓景觀豪宅。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先集團案外案，檢方發現吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，砸下一億五千萬元在新北市購置六棟房產，其中位於三重區的兩棟高樓景觀豪宅，是以七七○○萬元現金購置；檢方調查，吳逸先洗錢背後恐有黑幫天道盟系統介入，認全案尚有水房首腦未到案，另案追緝中。

吳逸先二○一七年就來台布局，設立「睿莊公司」發展線上博弈，為使不法所得能匯入台灣，他與「睿森銀樓」負責人涂誠文（通緝中）合作，透過地下匯兌將資金轉入台灣，購買豪宅與停車位的款項，均用現金支付，財力雄厚。

調查顯示，太子集團進入台灣後，發展規模更勝吳逸先集團，由於彼此是同行，且吳逸先有洗錢需求，後期改與太子集團合作，因每次取款金額龐大，雙方自創「鈔票辨識法」，也就是提款車手去水房領錢時，須先拿身上一張鈔票拍照ＰＯ上群組，到指定地點後將鈔票拿出，水房人員會依鈔票上的序號驗證身分，以避免黑吃黑。

起訴指出，吳逸先在二○一七年間，分別拿出四二○○萬元、三五○○萬元，在三重環河北路買下兩戶「合康太璞」高樓景觀宅，另斥資數千萬元在三重、蘆洲買下四戶房產，連同豪宅在內，有五戶登記在胞姊吳宜家名下，另一戶登記在吳宜家丈夫吳柏毅名下，由於購屋款被認定犯罪所得，已被檢方扣押。

吳逸先煉金有術，他以現金七七○○萬元買下兩戶豪宅後，向銀行抵押借貸四三七○萬元，再拿銀行的錢去買房，其中三間給吳宜家無償使用，吳宜家除了留一間自住，其餘兩間出租收租金。

據了解，吳逸先每個月匯款二○○萬元給特助王俊國，其中四○萬元是吳宜家生活費，包括廿四萬元房貸、十萬生活開銷等，其餘金額用來支付「睿莊公司」管銷。詎料，生活豪奢的吳宜家竟食髓知味，多次向吳逸先浮報生活費，吳逸先獲悉相當憤怒，縮減開銷。

吳逸先集團二○一六至二○二五年間，共洗錢四億餘元來台，檢方依組織、洗錢等罪起訴吳逸先，求刑十三年；吳宜家、吳柏毅一併起訴，求刑六年以上，併科五○○○萬元罰金。

豪宅 洗錢 地下匯兌

相關新聞

傳外籍船舶集結屏東枋山海域要破壞海底電線？海巡署這樣說

有媒體報導屏東枋山海底電纜區附近，有外籍船舶AIS顯示「Not Under Command（失控）」，海巡署南部分署查證後表示，已運用各項裝備並與友軍進行聯合情監偵作業，已全般掌握該海域船舶動態，尚未發現有危害海底電纜之行為。

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

撞警車逃逸！毒品列管男衝黑山林自以為跑得掉 天亮之後落網

今天凌晨在新北市林口涉嫌毒駕心虛拒檢衝撞警車逃逸的55歲陳姓男子，最後棄車衝進漆黑山林失去蹤影，但上午就在大約5公里外山區被警方逮捕，除依妨害公務、公共危險罪嫌法辦，沿途飆車違規被開20張罰單可罰超過20萬元。

