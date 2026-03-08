太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

柬埔寨籍洗錢首腦吳逸先，曾在新北市三重區環河北路上，用七七○○萬現金買下兩戶高樓景觀豪宅。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先集團案外案，檢方發現吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，砸下一億五千萬元在新北市購置六棟房產，其中位於三重區的兩棟高樓景觀豪宅，是以七七○○萬元現金購置；檢方調查，吳逸先洗錢背後恐有黑幫天道盟系統介入，認全案尚有水房首腦未到案，另案追緝中。

吳逸先二○一七年就來台布局，設立「睿莊公司」發展線上博弈，為使不法所得能匯入台灣，他與「睿森銀樓」負責人涂誠文（通緝中）合作，透過地下匯兌將資金轉入台灣，購買豪宅與停車位的款項，均用現金支付，財力雄厚。

調查顯示，太子集團進入台灣後，發展規模更勝吳逸先集團，由於彼此是同行，且吳逸先有洗錢需求，後期改與太子集團合作，因每次取款金額龐大，雙方自創「鈔票辨識法」，也就是提款車手去水房領錢時，須先拿身上一張鈔票拍照ＰＯ上群組，到指定地點後將鈔票拿出，水房人員會依鈔票上的序號驗證身分，以避免黑吃黑。

起訴指出，吳逸先在二○一七年間，分別拿出四二○○萬元、三五○○萬元，在三重環河北路買下兩戶「合康太璞」高樓景觀宅，另斥資數千萬元在三重、蘆洲買下四戶房產，連同豪宅在內，有五戶登記在胞姊吳宜家名下，另一戶登記在吳宜家丈夫吳柏毅名下，由於購屋款被認定犯罪所得，已被檢方扣押。

吳逸先煉金有術，他以現金七七○○萬元買下兩戶豪宅後，向銀行抵押借貸四三七○萬元，再拿銀行的錢去買房，其中三間給吳宜家無償使用，吳宜家除了留一間自住，其餘兩間出租收租金。

據了解，吳逸先每個月匯款二○○萬元給特助王俊國，其中四○萬元是吳宜家生活費，包括廿四萬元房貸、十萬生活開銷等，其餘金額用來支付「睿莊公司」管銷。詎料，生活豪奢的吳宜家竟食髓知味，多次向吳逸先浮報生活費，吳逸先獲悉相當憤怒，縮減開銷。

吳逸先集團二○一六至二○二五年間，共洗錢四億餘元來台，檢方依組織、洗錢等罪起訴吳逸先，求刑十三年；吳宜家、吳柏毅一併起訴，求刑六年以上，併科五○○○萬元罰金。