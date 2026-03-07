聽新聞
恐嚇赴台北燈節潑硫酸、殺人 苗栗男子羈押禁見
苗栗市陳姓男子涉嫌在網路社群平台留言恐嚇，稱8日要去台北燈節潑硫酸、殺人等。北檢昨天指揮警方拘獲陳男，檢察官訊後認其有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
台北市警方接獲女子報案，稱其個人IG有人留言恐嚇，內容為「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等言論，請求協助處理。台北市警察局刑事警察大隊立即與市警局中山分局、苗栗縣警察局苗栗分局成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。
北檢接獲警方通報後，立即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員檢察官楊舒雯指揮北市刑大偵辦；經調閱相關資料，並運用科技偵查手段進行比對分析，迅速鎖定涉案帳號使用者身分，隨即於昨晚11時許在苗栗市拘獲陳男。
據悉，陳男到案後矢口否認犯案，辯稱是帳號遭人盜用所致。警方掌握相關事證研判，陳男留言恐嚇，應是為吸引報案女子注意，全案依恐嚇危安罪嫌送辦。
檢察官今天下午4時許訊問陳男後，認其涉犯刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。
