恐嚇赴台北燈節潑硫酸、殺人 苗栗男子羈押禁見

中央社／ 台北7日電

苗栗市陳姓男子涉嫌在網路社群平台留言恐嚇，稱8日要去台北燈節潑硫酸、殺人等。北檢昨天指揮警方拘獲陳男，檢察官訊後認其有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台北市警方接獲女子報案，稱其個人IG有人留言恐嚇，內容為「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等言論，請求協助處理。台北市警察局刑事警察大隊立即與市警局中山分局、苗栗縣警察局苗栗分局成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢接獲警方通報後，立即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員檢察官楊舒雯指揮北市刑大偵辦；經調閱相關資料，並運用科技偵查手段進行比對分析，迅速鎖定涉案帳號使用者身分，隨即於昨晚11時許在苗栗市拘獲陳男。

據悉，陳男到案後矢口否認犯案，辯稱是帳號遭人盜用所致。警方掌握相關事證研判，陳男留言恐嚇，應是為吸引報案女子注意，全案依恐嚇危安罪嫌送辦。

檢察官今天下午4時許訊問陳男後，認其涉犯刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

殺人 苗栗市 科技偵查

延伸閱讀

相關新聞

傳外籍船舶集結屏東枋山海域要破壞海底電線？海巡署這樣說

有媒體報導屏東枋山海底電纜區附近，有外籍船舶AIS顯示「Not Under Command（失控）」，海巡署南部分署查證後表示，已運用各項裝備並與友軍進行聯合情監偵作業，已全般掌握該海域船舶動態，尚未發現有危害海底電纜之行為。

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

撞警車逃逸！毒品列管男衝黑山林自以為跑得掉 天亮之後落網

今天凌晨在新北市林口涉嫌毒駕心虛拒檢衝撞警車逃逸的55歲陳姓男子，最後棄車衝進漆黑山林失去蹤影，但上午就在大約5公里外山區被警方逮捕，除依妨害公務、公共危險罪嫌法辦，沿途飆車違規被開20張罰單可罰超過20萬元。

太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先集團案外案，檢方發現吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，砸下一億五千萬元在新北市購置六棟房產，其中位於三重區的兩棟高樓景觀豪宅，是以七七○○萬元現金購置；檢方調查，吳逸先洗錢背後恐有黑幫天道盟系統介入，認全案尚有水房首腦未到案，另案追緝中。

夫妻投資失利失聯 陳屍屋內雙亡

記者曾健祐、趙容萱／台中報導

