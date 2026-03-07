聽新聞
撞警車逃逸！毒品列管男衝黑山林自以為跑得掉 天亮之後落網
今天凌晨在新北市林口涉嫌毒駕心虛拒檢衝撞警車逃逸的55歲陳姓男子，最後棄車衝進漆黑山林失去蹤影，但上午就在大約5公里外山區被警方逮捕，除依妨害公務、公共危險罪嫌法辦，沿途飆車違規被開20張罰單可罰超過20萬元。
陳男今天凌晨1時許在林口市區開車違停拒檢逃逸，沿途逆向、闖紅燈飆車竄逃8分鐘約10公里跑給警察追，最後衝進瑞樹坑偏僻山區死路，奪門而出拔腿衝進樹林裡跳下小山坡。
他當時開自己的車，且是林口警分局的毒品列管人口，自以為跑得掉，結果上午10時40分左右便在距離棄車地點約5公里外的山區寶林路旁，渾身泥巴被員警逮個正著。
陳男坦承最近都有吸食安非他命，唾液快篩檢測呈陽性反應，警方採集尿液樣本送驗，警詢後依妨害公務及公共危險（妨害公眾往來安全）罪嫌移送新北地檢署，若尿檢驗出毒品再將毒駕部分函送法辦。
包括違停、拒檢逃逸、危險駕駛、10次闖紅燈、2次紅燈右轉、3次逆向行駛等交通違規，警方共開20罰單並移置保管車輛、扣繳牌照。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
