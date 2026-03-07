男Instagram留言恐嚇「台北燈節潑硫酸、殺人」 北檢複訊後聲請羈押

44歲陳姓男子涉在社群Instagram留言聲稱要在台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」，引發網友恐慌，台北市刑警大隊接獲通報追查，發現留言帳號就是陳男本人使用，隨即報請台北地檢署核發拘票，昨晚南下苗栗縣拘提。陳男辯稱帳號遭盜用，但警方檢視登入紀錄均在同一地點，研判並無盜用情形，警詢後依恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

北市刑大表示，6日網路社群平台出現留言稱「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等內容，語氣激烈，引發民眾關注與不安，據悉，遭留言的女網友為一名擁有逾5000名粉絲的紋繡師，她當下向台中市警方報案，台中警方通報北市警方協助追查。

警方指出，陳男以自己的帳號留言，刑大科偵隊很快就鎖定身分，向北檢聲請拘票，昨晚10時許南下苗栗縣苗栗市執行拘提，當場在路上將他逮捕。

陳男到案後辯稱並非他發文，帳號遭人盜用，但警方檢視帳號登入紀錄，發現均是同一地點登入，無異常情形。