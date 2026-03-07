聽新聞
0:00 / 0:00
男Instagram留言恐嚇「台北燈節潑硫酸、殺人」 北檢複訊後聲請羈押
44歲陳姓男子涉在社群Instagram留言聲稱要在台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」，引發網友恐慌，台北市刑警大隊接獲通報追查，發現留言帳號就是陳男本人使用，隨即報請台北地檢署核發拘票，昨晚南下苗栗縣拘提。陳男辯稱帳號遭盜用，但警方檢視登入紀錄均在同一地點，研判並無盜用情形，警詢後依恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。
北市刑大表示，6日網路社群平台出現留言稱「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等內容，語氣激烈，引發民眾關注與不安，據悉，遭留言的女網友為一名擁有逾5000名粉絲的紋繡師，她當下向台中市警方報案，台中警方通報北市警方協助追查。
警方指出，陳男以自己的帳號留言，刑大科偵隊很快就鎖定身分，向北檢聲請拘票，昨晚10時許南下苗栗縣苗栗市執行拘提，當場在路上將他逮捕。
陳男到案後辯稱並非他發文，帳號遭人盜用，但警方檢視帳號登入紀錄，發現均是同一地點登入，無異常情形。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。