男Instagram留言恐嚇「台北燈節潑硫酸、殺人」 北檢複訊後聲請羈押

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

44歲陳姓男子涉在社群Instagram留言聲稱要在台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」，引發網友恐慌，台北市刑警大隊接獲通報追查，發現留言帳號就是陳男本人使用，隨即報請台北地檢署核發拘票，昨晚南下苗栗縣拘提。陳男辯稱帳號遭盜用，但警方檢視登入紀錄均在同一地點，研判並無盜用情形，警詢後依恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

北市刑大表示，6日網路社群平台出現留言稱「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等內容，語氣激烈，引發民眾關注與不安，據悉，遭留言的女網友為一名擁有逾5000名粉絲的紋繡師，她當下向台中市警方報案，台中警方通報北市警方協助追查。

警方指出，陳男以自己的帳號留言，刑大科偵隊很快就鎖定身分，向北檢聲請拘票，昨晚10時許南下苗栗縣苗栗市執行拘提，當場在路上將他逮捕。

陳男到案後辯稱並非他發文，帳號遭人盜用，但警方檢視帳號登入紀錄，發現均是同一地點登入，無異常情形。

台北市刑警大隊昨晚10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇的陳姓男子。記者翁至成／翻攝
台北市刑警大隊昨晚10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇的陳姓男子。記者翁至成／翻攝

北市 恐嚇 Instagram

相關新聞

工人骨折…台積電嘉義AP7工地再傳3起事故 工地安全再受關注

嘉義科學園區台積電先進封裝廠AP7廠區近日傳出多起工安事件，P2廠區上周至昨日共發生3起工人受傷事故，包括1人腳部骨折、1人手指遭壓傷及1人手部骨折。外界一度傳出廠區將停工2天，對此，南部科學園區管理局表示，目前並無停工處分，也未自主停工。

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

影／五股毒駕連撞2車持續恍神 被撞車主大罵：吸毒還開車害人

新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路先撞開右前方車輛，再追撞前方停等紅燈車輛，42歲肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。

影／假意配合突駕車逃逸還衝撞警！ 新竹男逃逸落網

29歲吳姓男子昨天下午開休旅車行經新竹市東區光復路，於食品路口碰上警方取締違規車輛，吳假意配合，忽然猛踩油門逃逸，警員何佳澤立刻展開追緝，不料吳開車沿光復路逃至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，倒車時又衝撞何員的警用機車，造成何左腳及尾椎擦挫傷，隨後逃逸。警方經調閱監視器，今將吳查緝到案，並在車上搜出安非他命及依託咪酯煙彈。

