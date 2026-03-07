工人骨折…台積電嘉義AP7工地再傳3起事故 工地安全再受關注

嘉義科學園區台積電先進封裝廠AP7廠區近日傳出多起工安事件，P2廠區上周至昨日共發生3起工人受傷事故，包括1人腳部骨折、1人手指遭壓傷及1人手部骨折。外界一度傳出廠區將停工2天，對此，南部科學園區管理局表示，目前並無停工處分，也未自主停工。

南科管理局指出，2月26日接獲通報，一名勞工行走時遭路面鐵板壓到腳背，造成骨裂情形，管理局派員前往工地實施勞動檢查。經了解，事件均不屬需通報的重大工安案件，因此未開出停工處分，台積電方面也未實施自主停工，現場工程目前仍正常施工。

南科管理局說明，勞動檢查法第28條規定，若現場出現勞工有立即發生危險之虞，得採取停工或其他安全措施。相關情形包括墜落、感電、倒塌或崩塌、火災或爆炸，以及中毒或缺氧等五類，但本案並未符合上述「立即危險」的認定標準，因此未依法要求停工。