影／五股毒駕連撞2車持續恍神 被撞車主大罵：吸毒還開車害人

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路先撞開右前方車輛，再追撞前方停等紅燈車輛，42歲肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。

據了解，昨晚6時許五股區新五路二段車多壅塞，陳姓男子開車從樹林返回五股途中經過事故地點，連續撞到2輛車，最後還把前方停等紅燈的車輛向前硬推至路口停止線外。

被撞車主形容當時陳男意識模糊，叫他趕緊熄火，他卻似乎聽不懂，還繼續猛踩油門導致車輛冒煙，直到警察接獲報案趕抵，前後大約過了10分鐘他才稍微比較清醒可以對話。

事故3名駕駛酒測值均為0，但陳男經唾液快篩檢測呈現毒品安非他命、依託咪酯陽性反應，被依毒駕公共危險罪嫌逮捕，警詢後函送新北地檢署偵辦。被害車主得知對方毒駕肇事，氣到上網貼文大罵吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路連撞２輛車，42歲陳姓肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路連撞２輛車，42歲陳姓肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路連撞２輛車，42歲陳姓肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路連撞２輛車，42歲陳姓肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。記者林昭彰／翻攝

車禍 毒駕 吸毒

相關新聞

工人骨折…台積電嘉義AP7工地再傳3起事故 工地安全再受關注

嘉義科學園區台積電先進封裝廠AP7廠區近日傳出多起工安事件，P2廠區上周至昨日共發生3起工人受傷事故，包括1人腳部骨折、1人手指遭壓傷及1人手部骨折。外界一度傳出廠區將停工2天，對此，南部科學園區管理局表示，目前並無停工處分，也未自主停工。

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

影／五股毒駕連撞2車持續恍神 被撞車主大罵：吸毒還開車害人

新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路先撞開右前方車輛，再追撞前方停等紅燈車輛，42歲肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。

影／假意配合突駕車逃逸還衝撞警！ 新竹男逃逸落網

29歲吳姓男子昨天下午開休旅車行經新竹市東區光復路，於食品路口碰上警方取締違規車輛，吳假意配合，忽然猛踩油門逃逸，警員何佳澤立刻展開追緝，不料吳開車沿光復路逃至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，倒車時又衝撞何員的警用機車，造成何左腳及尾椎擦挫傷，隨後逃逸。警方經調閱監視器，今將吳查緝到案，並在車上搜出安非他命及依託咪酯煙彈。

影／林口深夜警匪飛車追逐10公里 2毒蟲1落網1衝進漆黑山林

新北市林口今天凌晨發生警匪飛車追逐，2名毒品人口共乘休旅車拒檢衝撞逃逸，自市區沿途闖紅燈、逆向亡命飆車10公里衝到山區死路，駕駛棄車逃進漆黑山林。員警逮捕乘客，他坦承吸食安非他命、毒品喪屍煙油，將再追捕逃逸的駕駛男子。

