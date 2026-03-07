影／五股毒駕連撞2車持續恍神 被撞車主大罵：吸毒還開車害人

新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路先撞開右前方車輛，再追撞前方停等紅燈車輛，42歲肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。

據了解，昨晚6時許五股區新五路二段車多壅塞，陳姓男子開車從樹林返回五股途中經過事故地點，連續撞到2輛車，最後還把前方停等紅燈的車輛向前硬推至路口停止線外。

被撞車主形容當時陳男意識模糊，叫他趕緊熄火，他卻似乎聽不懂，還繼續猛踩油門導致車輛冒煙，直到警察接獲報案趕抵，前後大約過了10分鐘他才稍微比較清醒可以對話。

事故3名駕駛酒測值均為0，但陳男經唾液快篩檢測呈現毒品安非他命、依託咪酯陽性反應，被依毒駕公共危險罪嫌逮捕，警詢後函送新北地檢署偵辦。被害車主得知對方毒駕肇事，氣到上網貼文大罵吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市五股區昨晚有1輛小客車在新五路連撞２輛車，42歲陳姓肇事駕駛卻恍神繼續猛踩油門直到機件過熱冒煙。後來被警方查出是毒駕，受害車主氣到大罵，吸毒吸到失去意識，還開車上路害人。記者林昭彰／翻攝