影／假意配合突駕車逃逸還衝撞警！新竹男檢逃逸落網

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

29歲吳姓男子昨天下午開休旅車行經新竹市東區光復路，於食品路口碰上警方取締違規車輛，吳假意配合，忽然猛踩油門逃逸，警員何佳澤立刻展開追緝，不料吳開車沿光復路逃至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，倒車時又衝撞何員的警用機車，造成何左腳及尾椎擦挫傷，隨後逃逸。警方經調閱監視器，今將吳查緝到案，並在車上搜出安非他命及依託咪酯煙彈。

警方指出，昨13時30分，警二分局東勢派出所警員何佳澤於光復路與食品路口取締交通違規車輛，吳男開車假意配合，突然拒檢逃逸。何員立刻開啟警報器及警示燈，於吳男車後方保持100公尺安全距離，進行攔截圍捕。

吳男開車沿光復路至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，隨後再倒車衝撞何佳澤，造成何員左腳及尾椎擦挫傷。送醫治療後無礙。案發時，新竹市長高虹安恰巧行經該處，見現場發生事故，隨即指示隨行人員下車查看何佳澤傷勢並關心狀況，同時協助現場車輛移置及通報119救護，即時提醒相關單位掌握處置情形，並確保現場交通安全。

同時，二分局獲報後，立刻派派遣線上員警到場處理並迅速通報攔截圍捕，同時調閱沿線路口監視器，追查涉案車輛動向，於今天凌晨將吳男查獲，並在車上搜出毒品，警詢後依毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌移送法辦，並向上溯源毒品來源，另外，由於吳無駕照，警方也針對無照駕駛等交通違規依法舉發，並移置保管車輛及扣繳牌照。

高虹安表示，對於員警執勤遭衝撞深感不捨與關切，當下已責請警察局全力查辦，對於危害公共安全及挑戰公權力的行為絕不寬貸；同時呼籲民眾切勿心存僥倖拒檢逃逸或從事毒品相關不法行為，以免危害社會安全並觸犯法律。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳男開車沿光復路至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，隨後再倒車衝撞何佳澤，造成何員左腳及尾椎擦挫傷。圖／警方提供
吳男開車沿光復路至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，隨後再倒車衝撞何佳澤，造成何員左腳及尾椎擦挫傷。圖／警方提供

交通違規 警用機車 安非他命

相關新聞

影／林口深夜警匪飛車追逐10公里 2毒蟲1落網1衝進漆黑山林

新北市林口今天凌晨發生警匪飛車追逐，2名毒品人口共乘休旅車拒檢衝撞逃逸，自市區沿途闖紅燈、逆向亡命飆車10公里衝到山區死路，駕駛棄車逃進漆黑山林。員警逮捕乘客，他坦承吸食安非他命、毒品喪屍煙油，將再追捕逃逸的駕駛男子。

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

影／假意配合突駕車逃逸還衝撞警！新竹男檢逃逸落網

29歲吳姓男子昨天下午開休旅車行經新竹市東區光復路，於食品路口碰上警方取締違規車輛，吳假意配合，忽然猛踩油門逃逸，警員何佳澤立刻展開追緝，不料吳開車沿光復路逃至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，倒車時又衝撞何員的警用機車，造成何左腳及尾椎擦挫傷，隨後逃逸。警方經調閱監視器，今將吳查緝到案，並在車上搜出安非他命及依託咪酯煙彈。

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。負責元首維安的國安局晚間說明，江姓涉案人為憲兵警衛大隊人員，案發後已經解除支援維安的任務。國安局也正在擴大釐清有無其他人員涉案。

網路留言恐嚇台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」 北市刑大4小時逮人

台北燈節從2月25日至3月15日盛大開展，6日晚間6時許，有網友在一名女性網友的Threads帳號串文中，留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報後，立即展開行動，4小時後就從苗栗帶回45歲涉嫌留言的陳姓男子，詳細動機待進一步釐清。

