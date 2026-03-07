影／假意配合突駕車逃逸還衝撞警！新竹男檢逃逸落網

29歲吳姓男子昨天下午開休旅車行經新竹市東區光復路，於食品路口碰上警方取締違規車輛，吳假意配合，忽然猛踩油門逃逸，警員何佳澤立刻展開追緝，不料吳開車沿光復路逃至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，倒車時又衝撞何員的警用機車，造成何左腳及尾椎擦挫傷，隨後逃逸。警方經調閱監視器，今將吳查緝到案，並在車上搜出安非他命及依託咪酯煙彈。

警方指出，昨13時30分，警二分局東勢派出所警員何佳澤於光復路與食品路口取締交通違規車輛，吳男開車假意配合，突然拒檢逃逸。何員立刻開啟警報器及警示燈，於吳男車後方保持100公尺安全距離，進行攔截圍捕。

吳男開車沿光復路至學府路口時，先撞擊路上轉彎車輛，隨後再倒車衝撞何佳澤，造成何員左腳及尾椎擦挫傷。送醫治療後無礙。案發時，新竹市長高虹安恰巧行經該處，見現場發生事故，隨即指示隨行人員下車查看何佳澤傷勢並關心狀況，同時協助現場車輛移置及通報119救護，即時提醒相關單位掌握處置情形，並確保現場交通安全。

同時，二分局獲報後，立刻派派遣線上員警到場處理並迅速通報攔截圍捕，同時調閱沿線路口監視器，追查涉案車輛動向，於今天凌晨將吳男查獲，並在車上搜出毒品，警詢後依毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌移送法辦，並向上溯源毒品來源，另外，由於吳無駕照，警方也針對無照駕駛等交通違規依法舉發，並移置保管車輛及扣繳牌照。

高虹安表示，對於員警執勤遭衝撞深感不捨與關切，當下已責請警察局全力查辦，對於危害公共安全及挑戰公權力的行為絕不寬貸；同時呼籲民眾切勿心存僥倖拒檢逃逸或從事毒品相關不法行為，以免危害社會安全並觸犯法律。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885