影／林口深夜警匪飛車追逐10公里 2毒蟲1落網1衝進漆黑山林

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市林口今天凌晨發生警匪飛車追逐，2名毒品人口共乘休旅車拒檢衝撞逃逸，自市區沿途闖紅燈、逆向亡命飆車10公里衝到山區死路，駕駛棄車逃進漆黑山林。員警逮捕乘客，他坦承吸食安非他命、毒品喪屍煙油，將再追捕逃逸的駕駛男子。 

警方今天凌晨1時許在林口市區仁愛路發現休旅車違停在機車停等區，鳴笛示意受檢遭衝撞巡邏車加速逃逸，沿途連續闖紅燈、逆向行駛狂飆竄逃，後續線上警網支援共5輛警車緊追在後攔截圍捕，許多路上人車目睹驚險場面，甚至還有1名26歲熱血男子主動協助追捕、犧牲自己的車慘遭衝撞。

警匪追逐約8分鐘、10公里路程，嫌犯最後衝進瑞樹坑偏僻山區往海邊方向，因前方死路只好停下，55歲陳姓駕駛趁隙奪門而出拔腿就跑，奔進漆黑樹林山坡下逃逸無蹤，員警從車內拖出44歲翁姓男子帶回查辦。

後來查出2人都是毒品列管人口，翁男坦承事發前吸毒安非他命、喪屍煙油，員警找到1支嫌犯逃逸過程中扔棄的電子煙主機。全案警詢後依妨害公務、公共危險等罪嫌將翁男移送地檢署，並循線追查逃逸的陳姓男子。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

