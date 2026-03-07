查獲毒駕多易科罰金 警憂難阻止憾事

刑事局統計，去年底實施唾液快篩執法以來，三個多月就查獲涉毒駕案件三二三○人；儘管查緝毒駕數與前一年同期相比成效良好，但後端司法也須加重毒駕犯罪成本，不能總是易科罰金，否則就如去年十二月撞死基隆老婦的毒駕犯，一整年被查獲三次毒駕，第三次就撞死人。

去年十一月廿日全國啟動唾液快篩執法取締毒駕，截至今年二月廿八日，共查獲三二三○名唾液毒品快篩陽性、涉毒駕車輛駕駛人；另依法舉發一二四名拒絕接受唾液毒品快篩的疑似毒駕者。

唾液毒品快篩執法，去年十二月、今年一月共查獲二二七二件毒駕案件，相較前一年這兩月共查獲八四一件相比，唾液快篩查緝工作成效良好。

台北市蔡姓派出所警員指出，唾液快篩執法已出現一定嚇阻效果，平常抓毒品績效，已有部分毒蟲不敢毒駕；不過他表示，唾液快篩取締政策剛上路，還有許多毒蟲尚未警覺，仍按往常習慣上路，要完全遏止毒駕恐還要一段時間。

警官說，現況是警方不斷抓毒駕，但進入司法程序後，往往是易科罰金了事，成為毒駕犯「消費得起的犯罪」；去年十二月，基隆市林姓老婦遭楊姓男子毒駕撞死，楊男先前被警方查獲五次毒品案，其中三件就是毒駕，第三次毒駕更造成撞死人憾事。

警官表示，毒駕危害目標是不特定公眾，宛如街頭不定時炸彈，毒駕犯明知吸毒駕車可能造成他人死傷，卻仍執意駕車上路，這已是「不確定故意殺人」的法律行為。

律師兼心理師紀岳良認為，毒駕問題遠比酒駕複雜，應從源頭加強取締毒品，另提醒部分日常藥物如感冒藥、身心科用藥等具鎮靜、安眠成分，服用後開車上路也可能引發危險。