查獲毒駕多易科罰金 警憂難阻止憾事

聯合報／ 記者廖炳棋王燕華／連線報導

刑事局統計，去年底實施唾液快篩執法以來，三個多月就查獲涉毒駕案件三二三○人；儘管查緝毒駕數與前一年同期相比成效良好，但後端司法也須加重毒駕犯罪成本，不能總是易科罰金，否則就如去年十二月撞死基隆老婦的毒駕犯，一整年被查獲三次毒駕，第三次就撞死人。

去年十一月廿日全國啟動唾液快篩執法取締毒駕，截至今年二月廿八日，共查獲三二三○名唾液毒品快篩陽性、涉毒駕車輛駕駛人；另依法舉發一二四名拒絕接受唾液毒品快篩的疑似毒駕者。

唾液毒品快篩執法，去年十二月、今年一月共查獲二二七二件毒駕案件，相較前一年這兩月共查獲八四一件相比，唾液快篩查緝工作成效良好。

台北市蔡姓派出所警員指出，唾液快篩執法已出現一定嚇阻效果，平常抓毒品績效，已有部分毒蟲不敢毒駕；不過他表示，唾液快篩取締政策剛上路，還有許多毒蟲尚未警覺，仍按往常習慣上路，要完全遏止毒駕恐還要一段時間。

警官說，現況是警方不斷抓毒駕，但進入司法程序後，往往是易科罰金了事，成為毒駕犯「消費得起的犯罪」；去年十二月，基隆市林姓老婦遭楊姓男子毒駕撞死，楊男先前被警方查獲五次毒品案，其中三件就是毒駕，第三次毒駕更造成撞死人憾事。

警官表示，毒駕危害目標是不特定公眾，宛如街頭不定時炸彈，毒駕犯明知吸毒駕車可能造成他人死傷，卻仍執意駕車上路，這已是「不確定故意殺人」的法律行為。

律師兼心理師紀岳良認為，毒駕問題遠比酒駕複雜，應從源頭加強取締毒品，另提醒部分日常藥物如感冒藥、身心科用藥等具鎮靜、安眠成分，服用後開車上路也可能引發危險。

毒駕害死女老師 吳宗憲痛心推4項對策「讓毒品遠離校園與方向盤」

嘉市無照駕駛重罰新制上路滿月取締181件 警方曝違規樣態

吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科

毒駕一再害命 法界人士：修法後已提高罰則 應從源頭加強取締毒品

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

二手車商林姓男子昨開賓士車行經宜蘭市區連續高速闖紅燈，失控撞入對向車道，導致鍾姓女教師重傷不治，林男說當時要載妻子返家，對於如何肇事稱「不清楚」，警方查出林男涉吸食「喪屍煙彈」毒品，依公共危險、毒品等罪送辦。

台中毒蟲輾死人 判12年5月

白姓男子吸食「喪屍煙彈」等毒品後開車，撞上葉姓行人還殘忍輾過，導致葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，台中地院昨依殺人、毒駕等罪判白十二年五月徒刑。近年毒駕奪命事故頻傳，不只用路人斷魂，甚至有老婦人在家睡覺也慘被撞身亡，毒駕已成不定時炸彈。

網路留言恐嚇台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」 北市刑大4小時逮人

台北燈節從2月25日至3月15日盛大開展，6日晚間6時許，有網友在一名女性網友的Threads帳號串文中，留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報後，立即展開行動，4小時後就從苗栗帶回45歲涉嫌留言的陳姓男子，詳細動機待進一步釐清。

