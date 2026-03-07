聽新聞
台中毒蟲輾死人 判12年5月
白姓男子吸食「喪屍煙彈」等毒品後開車，撞上葉姓行人還殘忍輾過，導致葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，台中地院昨依殺人、毒駕等罪判白十二年五月徒刑。近年毒駕奪命事故頻傳，不只用路人斷魂，甚至有老婦人在家睡覺也慘被撞身亡，毒駕已成不定時炸彈。
起訴指出，白男（十八歲）二○二四年十月廿七日吸食「喵喵」咖啡包，以及「喪屍煙彈」依托咪酯，再毒駕行經北屯路、三光一街口，從後撞擊前方的葉姓行人。
白男肇事後未停車，還踩油門向前駛離，釀葉滾入車盤底下翻滾多次傷重慘死，白闖禍後肇逃，最後自撞才落網。
檢方認定，白男行為顯有殺人不確定故意，依殺人等罪起訴；台中地院國民法庭昨天依殺人、毒駕及過失傷害罪，各判白十一年十月、一年，及六個月得易科罰金刑，前兩罪合併執行十二年五月徒刑。
