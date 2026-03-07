聽新聞
毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治
二手車商林姓男子昨開賓士車行經宜蘭市區連續高速闖紅燈，失控撞入對向車道，導致鍾姓女教師重傷不治，林男說當時要載妻子返家，對於如何肇事稱「不清楚」，警方查出林男涉吸食「喪屍煙彈」毒品，依公共危險、毒品等罪送辦。
警方調查，前晚九時許，林男（廿三歲）駕車載李姓妻子（十九歲），行經宜蘭市中山路三段，當時街口相當熱鬧，林男轎車突然高速衝到對向，追撞兩輛同向車及五輛對向車，還有多輛機車被撞飛，有的車扭曲變形，現場尖叫聲四起。
鍾姓女教師（五十九歲）原本正駕車停等紅燈，卻被林男的車輛高速追撞，整個車尾被撞爛，人也受困車內，當場失去生命跡象；消防人員到場將她救出送醫，因傷勢太重不治。
林男則有頭部及四肢挫傷，目前仍在醫院治療；李女四肢挫傷，治療後已出院；另名董姓女機車騎士左腳骨折、腦部出血，留院治療。
警方從林男車內及身上查獲「依托咪酯」毒品，快篩檢測呈陽性反應。警方調查，林男是列管毒品人口，前晚吸食喪屍煙彈後，載妻子駕車從員山鄉返家，在宜蘭市環河路右轉中山路後一路闖兩個紅燈，最後追撞女教師等人車輛。
林男毒駕撞死女老師被起底，他四年前因江姓友人與人發生感情糾紛，與多人一起在宜蘭某超商替友人助勢，見江男持開山刀追砍謝姓男子，不僅未勸阻還起鬨，被依傷害幫助犯判刑一年七月確定。
死者鍾女在宜蘭縣某私立中小學教數學，校方表示，鍾女教學具創意也有善心，會勸募冬衣送給弱勢，與學生相處融洽。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
