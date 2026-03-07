聽新聞
0:00 / 0:00

網路留言恐嚇台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」 北市刑大4小時逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北燈節從2月25日至3月15日盛大開展，6日晚間6時許，有網友在一名女性網友的Threads帳號串文中，留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報後，立即展開行動，4小時後就從苗栗帶回45歲涉嫌留言的陳姓男子，詳細動機待進一步釐清。

北市刑大表示，6日網路社群平臺出現留言稱「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等恐嚇言論，引發民眾關注與不安；被留言的女性網友向台中市警察局報案，台中警方同步通報台北；許多網友看到留言，紛紛表示要報警，女性網友表示報案後，留言要潑硫酸的網友疑似收回訊息。

台北市刑大獲報後立即與中山分局及苗栗縣警察局苗栗分局，報請台北地檢署指揮偵辦。警方調閱相關資料，並運用科技偵查手段進行比對分析，迅速鎖定涉案帳號使用者身分，6日晚間10時許在苗栗市查獲涉案犯嫌到案，詳細動機仍待進一步釐清。

警方呼籲，任何在網路散布恐嚇言論、影響公共安全或引發社會恐慌行為，都可能觸犯刑法恐嚇危害安全等相關罪責。另外台北燈節活動期間，台北市警方將持續加強會場周邊巡邏與安全維護，並與相關單位保持密切聯繫，確保活動秩序與民眾安全。

台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝

2025台北燈節開幕。記者葉信菉／攝影
2025台北燈節開幕。記者葉信菉／攝影

苗栗市 台北 科技偵查

延伸閱讀

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

Threads留言要在台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」 警追查身分

騎YouBike電輔車「把手當坐墊」 北市警將開罰2年輕人

高雄男恐嚇北捷有殺人事件 法院裁准暫時安置為期6個月

相關新聞

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

二手車商林姓男子昨開賓士車行經宜蘭市區連續高速闖紅燈，失控撞入對向車道，導致鍾姓女教師重傷不治，林男說當時要載妻子返家，對於如何肇事稱「不清楚」，警方查出林男涉吸食「喪屍煙彈」毒品，依公共危險、毒品等罪送辦。

台中毒蟲輾死人 判12年5月

白姓男子吸食「喪屍煙彈」等毒品後開車，撞上葉姓行人還殘忍輾過，導致葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，台中地院昨依殺人、毒駕等罪判白十二年五月徒刑。近年毒駕奪命事故頻傳，不只用路人斷魂，甚至有老婦人在家睡覺也慘被撞身亡，毒駕已成不定時炸彈。

查獲毒駕多易科罰金 警憂難阻止憾事

刑事局統計，去年底實施唾液快篩執法以來，三個多月就查獲涉毒駕案件三二三○人；儘管查緝毒駕數與前一年同期相比成效良好，但後端司法也須加重毒駕犯罪成本，不能總是易科罰金，否則就如去年十二月撞死基隆老婦的毒駕犯，一整年被查獲三次毒駕，第三次就撞死人。

網路留言恐嚇台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」 北市刑大4小時逮人

台北燈節從2月25日至3月15日盛大開展，6日晚間6時許，有網友在一名女性網友的Threads帳號串文中，留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報後，立即展開行動，4小時後就從苗栗帶回45歲涉嫌留言的陳姓男子，詳細動機待進一步釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。