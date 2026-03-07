網路留言恐嚇台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」 北市刑大4小時逮人

台北燈節從2月25日至3月15日盛大開展，6日晚間6時許，有網友在一名女性網友的Threads帳號串文中，留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報後，立即展開行動，4小時後就從苗栗帶回45歲涉嫌留言的陳姓男子，詳細動機待進一步釐清。

北市刑大表示，6日網路社群平臺出現留言稱「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等恐嚇言論，引發民眾關注與不安；被留言的女性網友向台中市警察局報案，台中警方同步通報台北；許多網友看到留言，紛紛表示要報警，女性網友表示報案後，留言要潑硫酸的網友疑似收回訊息。

台北市刑大獲報後立即與中山分局及苗栗縣警察局苗栗分局，報請台北地檢署指揮偵辦。警方調閱相關資料，並運用科技偵查手段進行比對分析，迅速鎖定涉案帳號使用者身分，6日晚間10時許在苗栗市查獲涉案犯嫌到案，詳細動機仍待進一步釐清。

警方呼籲，任何在網路散布恐嚇言論、影響公共安全或引發社會恐慌行為，都可能觸犯刑法恐嚇危害安全等相關罪責。另外台北燈節活動期間，台北市警方將持續加強會場周邊巡邏與安全維護，並與相關單位保持密切聯繫，確保活動秩序與民眾安全。

台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝

