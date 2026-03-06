聽新聞
賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。負責元首維安的國安局晚間說明，江姓涉案人為憲兵警衛大隊人員，案發後已經解除支援維安的任務。國安局也正在擴大釐清有無其他人員涉案。

賴總統上個月27日前往大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌在場勘時，偷竊工作人員休息室中的數顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，涉案的江姓軍人已被依竊盜罪嫌移送法辦。

國安局晚間說明，江姓涉案人為憲兵指揮部警衛大隊支援人員，當天執行場地安檢工作。有關涉及違法部分，已由警方移送檢方偵辦。國安局已在第一時間解除江員支援任務，歸建原單位，目前正依相關法規程序進行行政懲處。

國安局進一步表示，目前正擴大調查釐清案情，假如有其他人員涉案，即依法究辦究責。國安局強調，將會持續加強維安編組人員法紀教育及管考，若有違反規定者，依法嚴加查處，以防杜類似案件再次發生。

賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。圖／賴清德總統臉書
賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。圖／賴清德總統臉書

