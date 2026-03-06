快訊

網友Threads留言「台北燈會潑硫酸、殺人」 北市警急追發文者

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。

北市警方獲悉恐嚇言論，立刻通報刑事警察大隊科技偵查隊協助追查帳號來源與相關資料，並組成專案小組積極偵辦，將釐清發文者身分及動機，依法偵辦。

北市警方指出，台北燈節期間人潮眾多，負責花博主燈區「變形金剛」的中山警分局已同步規劃加強周邊安全維護措施，包含增派警力、強化巡邏密度及加強盤查可疑人車，並與相關單位保持密切聯繫，確保活動秩序與民眾安全。

警方呼籲，網路言論切勿以身試法，對於散布恐嚇或危害公共安全的言論，將依法追查究辦；同時提醒民眾若發現可疑情事，請立即報警。

有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。圖／民眾提供
有網友在Threads上發文稱，「台北人注意，是不是又有什麼可怕的事情要發生了」，文章附上一張照片，可見一個帳號留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」。圖／民眾提供

