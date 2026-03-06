聽新聞
大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」
台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，竟在工作人員休息室偷走6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。
「台日棒球國際交流賽」是世界棒球經典賽前的台灣熱身賽事，希望以賽代訓，賴清德總統2月27日前往大巨蛋，觀看「台日棒球國際交流賽」第三場賽事。維安人員當天早上先到大巨蛋場勘，檢視場地是否有危險物品。
其中負責場勘的38歲江姓職業軍人並非總統、副總統貼身警衛，平時負責維安工作的前端外圍作業。當天他在大巨蛋的地下工作人員休息室檢查時，發現牆邊有6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，心生貪念拿走。
轄區信義警分局3月1日晚間，接獲行銷人員報案，表示公司放在大巨蛋休息室的簽名棒球短少6顆；警方調閱監視器發現是江姓軍人拿走，3月3日通知江男到案說明。
江姓軍人他到案後坦承拿走棒球，他說，看到棒球放在牆邊，以為沒人要，因此才拿走，當場交還簽名棒球，警方依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。
