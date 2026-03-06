快訊

上班族酒駕高速逆向撞死移工被判2年6月 國民法官判決理由曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣陳姓女子飲用加水威士忌，酒後一小時駕車時速128公里、逆向行駛撞擊宋姓越南籍逃逸移工致死，又撞電線桿導致鄰近住戶停電，彰化地方法院交由國民法官參與審理，認為陳女極度危害公眾交通安全，但盡力賠償被害人家屬，也沒酗酒習慣，依不能安全駕駛因而致人於死罪，處有期徒刑2年6月。可上訴。

據了解，陳女民國113年2月1日晚上到友人家飲用加水威士忌，酒後由同行友人送回家，未料一小時後她駕駛轎車外出，同日清晨1點多沿彰化縣大村鄉山腳路由南往北方向行駛，因體內酒精成分未完全消退，致注意力及操控力減低，時速達128公里，跨越分向限制線逆向行駛撞擊對向機車，造成宋姓移工人車倒地，傷重不治。

警方趕到處理，一小時後測得陳女吐氣酒精濃度為1.07mg/L，經送醫急救抽血檢驗酒精濃度為163mg/dL。

彰化地院國民法官法庭審理，認陳女由未飲酒友人駕車送回家，足見明確認知飲酒後不得駕駛動力交通工具的社會規範，返家後卻因不明動機及目的再度駕車外出，在法庭上自述民國110年間被詐光積蓄29萬元，縱使因詐欺案件審判結果不如己意而觸發本案酒駕，仍不應作為量刑從輕因素。

國民法官法庭主要量刑理由為，陳女超速、逆向撞及無辜機車騎致傷重不治，再撞及路邊電線桿造成鄰近住戶停電，極度危害公眾交通安全，情節嚴重，但陳女智識程度尚稱健全，就業穩定，無前科，素行良好，這件車禍民事賠償難度頗高而陳女盡力賠償宋男家屬，宋男之母已不欲追究，及陳女的家庭支持及社會連帶關係穩固，亦無證據顯示她有酗酒習慣，更生可能性高、再犯可能性低。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化地方法院國民法官法庭判處酒後超速駕車逆向撞死移工的陳女有期徒刑2年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院國民法官法庭判處酒後超速駕車逆向撞死移工的陳女有期徒刑2年6月。記者簡慧珍／攝影

國民法官 酒駕

彰化女酒駕撞死失聯移工 一審判刑2年6月

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

高雄保母網紅虐死2歲童 另涉丟摔虐嬰二審仍判2年

「舉重精靈」方莞靈被控家暴 酒後掌摑前女友還腳踹胸腹判拘役

相關新聞

新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

男子游竣翔去年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名司機陳姓男子起口角，衝突一度平息後又爆發口角，游盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳的頭骨被刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游15年有期徒刑。

持剪刀刺穿頭骨殺人…密錄器還原當時狀況 男還說「家屬答禮」嘲諷

男子游竣翔去年3月與朋友在新北市八里區檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名陳姓司機起口角，游男盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺對方，致陳男頭骨刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫身亡。士林地院國民法官庭今依殺人罪判游男15年徒刑。

吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科

宜蘭昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車事故，造成停等紅燈的鍾姓女老師無辜喪命，3人受傷。警方查出23歲林姓駕駛涉嫌吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，依毒駕致死等罪送辦，他還被起底有毒品、傷害前科，4年前還曾為友人助勢，捲入一起持刀砍人的重傷害案件，被判刑1年7個月。

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

游姓男子2025年3月跟朋友在新北市八里ABC檳榔攤喝酒，因不滿被懷疑翻動包包，跟陳姓男子起口角，游男盛怒隨手抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳男的頭骨被刺穿達3.7公分，大量出血送醫身亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游男15年有期徒刑。

毒駕害死女老師 吳宗憲痛心推4項對策「讓毒品遠離校園與方向盤」

宜蘭縣一名鍾姓女老師昨晚駕車在市區停等紅燈時，遭毒駕追撞不幸身亡。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表達痛心，並提出強化安全預警、升級執法工具、彌補社會安全網及源頭防毒等4項對策，表示新會期將在立院全力推動，讓毒品徹底遠離校園與方向盤。

