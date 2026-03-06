上班族酒駕高速逆向撞死移工被判2年6月 國民法官判決理由曝

彰化縣陳姓女子飲用加水威士忌，酒後一小時駕車時速128公里、逆向行駛撞擊宋姓越南籍逃逸移工致死，又撞電線桿導致鄰近住戶停電，彰化地方法院交由國民法官參與審理，認為陳女極度危害公眾交通安全，但盡力賠償被害人家屬，也沒酗酒習慣，依不能安全駕駛因而致人於死罪，處有期徒刑2年6月。可上訴。

據了解，陳女民國113年2月1日晚上到友人家飲用加水威士忌，酒後由同行友人送回家，未料一小時後她駕駛轎車外出，同日清晨1點多沿彰化縣大村鄉山腳路由南往北方向行駛，因體內酒精成分未完全消退，致注意力及操控力減低，時速達128公里，跨越分向限制線逆向行駛撞擊對向機車，造成宋姓移工人車倒地，傷重不治。

警方趕到處理，一小時後測得陳女吐氣酒精濃度為1.07mg/L，經送醫急救抽血檢驗酒精濃度為163mg/dL。

彰化地院國民法官法庭審理，認陳女由未飲酒友人駕車送回家，足見明確認知飲酒後不得駕駛動力交通工具的社會規範，返家後卻因不明動機及目的再度駕車外出，在法庭上自述民國110年間被詐光積蓄29萬元，縱使因詐欺案件審判結果不如己意而觸發本案酒駕，仍不應作為量刑從輕因素。

國民法官法庭主要量刑理由為，陳女超速、逆向撞及無辜機車騎致傷重不治，再撞及路邊電線桿造成鄰近住戶停電，極度危害公眾交通安全，情節嚴重，但陳女智識程度尚稱健全，就業穩定，無前科，素行良好，這件車禍民事賠償難度頗高而陳女盡力賠償宋男家屬，宋男之母已不欲追究，及陳女的家庭支持及社會連帶關係穩固，亦無證據顯示她有酗酒習慣，更生可能性高、再犯可能性低。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康