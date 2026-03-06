快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

持剪刀刺穿頭骨殺人…密錄器還原當時狀況 男還說「家屬答禮」嘲諷

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

男子游竣翔去年3月與朋友在新北市八里區檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名陳姓司機起口角，游男盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺對方，致陳男頭骨刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫身亡。士林地院國民法官庭今依殺人罪判游男15年徒刑。

游竣翔偵查中坦承部分客觀事實，但否認有殺人意圖，案件進入審理才改口認罪，辯護律師審理初期聲請精神鑑定，檢方曾提醒「鑑定結果可能不利於被告」，但辯方仍堅持送私人鑑定。

鑑定結果指出，游竣翔確有躁症與酒精濫用問題，但案發當下並無行為認知障礙，具完全行為能力，須負刑責。

辯方不死心，聲請負責鑑定的八里療養院精神科醫師林佳亨出庭，指出經訪談發現，游竣翔因父母關係，從小在賭博與聲色環境中成長，5歲就接觸酒精，神經發展可能受到影響，評估可能有輕度智能障礙與注意力不足問題，智商約70，自我控制與衝動控制能力差，缺乏道德情感，對人際情境判斷能力不足，有反社會人格障礙。

檢方見辯方想用智識能力爭取減刑，強調鑑定結果游有完全的行為能力，更指出死者身上沒有防禦傷，傷口集中在頭頂，鋼剪刺入頭骨深達3.7公分且連刺兩下，顯見游竣翔要置人於死。

檢方出示警方密錄器畫面，直指游竣翔當下看到陳大量出血態度仍輕佻，不僅說「還沒死啦、要吐就吐」，甚至用告別式上用語「家屬答禮、獻花獻果」嘲諷，根本不在乎死者生命。

案發在新北市八里區中山路三段的ABC檳榔攤，游竣翔當天受邀到場替鄒姓女子慶生，席間砂石車司機潘姓男子酒醉，稱錢包不見並指控游男偷竊，陳姓男子等人一度圍毆游，直到游把口袋翻出仍未找到錢包才停手。

游竣翔供稱，是陳持續挑釁說他跟潘認識20幾年，潘不會說謊，自己氣不過，才拿起店內剪食物的鋼剪威嚇，強調「原本只想刺手腳嚇唬對方，是陳男突然蹲下才刺中頭部」。

國民法官法庭檢視相關證據後，認為游竣翔持具殺傷力的凶器，攻擊陳男頭部，確實有殺人故意，審酌各種量刑因子後，判處有期徒刑15年，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子游竣翔（左1）去年在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，不滿被懷疑偷包包，持剪刀猛刺砂石車司機陳姓男子致死，被判15年徒刑。記者翁至成／攝影
男子游竣翔（左1）去年在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，不滿被懷疑偷包包，持剪刀猛刺砂石車司機陳姓男子致死，被判15年徒刑。記者翁至成／攝影

殺人

延伸閱讀

新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

台中男毒駕撞人...造成對方慘死 國民法官判他12年5月

13歲起無照駕駛被逮15次！毒蟲殯葬二代輾死翁有跡可循 檢求刑15年6月

相關新聞

新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

男子游竣翔去年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名司機陳姓男子起口角，衝突一度平息後又爆發口角，游盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳的頭骨被刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游15年有期徒刑。

持剪刀刺穿頭骨殺人…密錄器還原當時狀況 男還說「家屬答禮」嘲諷

男子游竣翔去年3月與朋友在新北市八里區檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名陳姓司機起口角，游男盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺對方，致陳男頭骨刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫身亡。士林地院國民法官庭今依殺人罪判游男15年徒刑。

吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科

宜蘭昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車事故，造成停等紅燈的鍾姓女老師無辜喪命，3人受傷。警方查出23歲林姓駕駛涉嫌吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，依毒駕致死等罪送辦，他還被起底有毒品、傷害前科，4年前還曾為友人助勢，捲入一起持刀砍人的重傷害案件，被判刑1年7個月。

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

游姓男子2025年3月跟朋友在新北市八里ABC檳榔攤喝酒，因不滿被懷疑翻動包包，跟陳姓男子起口角，游男盛怒隨手抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳男的頭骨被刺穿達3.7公分，大量出血送醫身亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游男15年有期徒刑。

上班族酒駕高速逆向撞死移工被判2年6月 國民法官判決理由曝

彰化縣陳姓女子飲用加水威士忌，酒後一小時駕車時速128公里、逆向行駛撞擊宋姓越南籍逃逸移工致死，又撞電線桿導致鄰近住戶停電，彰化地方法院交由國民法官參與審理，認為陳女極度危害公眾交通安全，但盡力賠償被害人家屬，也沒酗酒習慣，依不能安全駕駛因而致人於死罪，處有期徒刑2年6月。可上訴。

毒駕害死女老師 吳宗憲痛心推4項對策「讓毒品遠離校園與方向盤」

宜蘭縣一名鍾姓女老師昨晚駕車在市區停等紅燈時，遭毒駕追撞不幸身亡。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表達痛心，並提出強化安全預警、升級執法工具、彌補社會安全網及源頭防毒等4項對策，表示新會期將在立院全力推動，讓毒品徹底遠離校園與方向盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。