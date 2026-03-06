持剪刀刺穿頭骨殺人…密錄器還原當時狀況 男還說「家屬答禮」嘲諷

男子游竣翔去年3月與朋友在新北市八里區檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名陳姓司機起口角，游男盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺對方，致陳男頭骨刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫身亡。士林地院國民法官庭今依殺人罪判游男15年徒刑。

游竣翔偵查中坦承部分客觀事實，但否認有殺人意圖，案件進入審理才改口認罪，辯護律師審理初期聲請精神鑑定，檢方曾提醒「鑑定結果可能不利於被告」，但辯方仍堅持送私人鑑定。

鑑定結果指出，游竣翔確有躁症與酒精濫用問題，但案發當下並無行為認知障礙，具完全行為能力，須負刑責。

辯方不死心，聲請負責鑑定的八里療養院精神科醫師林佳亨出庭，指出經訪談發現，游竣翔因父母關係，從小在賭博與聲色環境中成長，5歲就接觸酒精，神經發展可能受到影響，評估可能有輕度智能障礙與注意力不足問題，智商約70，自我控制與衝動控制能力差，缺乏道德情感，對人際情境判斷能力不足，有反社會人格障礙。

檢方見辯方想用智識能力爭取減刑，強調鑑定結果游有完全的行為能力，更指出死者身上沒有防禦傷，傷口集中在頭頂，鋼剪刺入頭骨深達3.7公分且連刺兩下，顯見游竣翔要置人於死。

檢方出示警方密錄器畫面，直指游竣翔當下看到陳大量出血態度仍輕佻，不僅說「還沒死啦、要吐就吐」，甚至用告別式上用語「家屬答禮、獻花獻果」嘲諷，根本不在乎死者生命。

案發在新北市八里區中山路三段的ABC檳榔攤，游竣翔當天受邀到場替鄒姓女子慶生，席間砂石車司機潘姓男子酒醉，稱錢包不見並指控游男偷竊，陳姓男子等人一度圍毆游，直到游把口袋翻出仍未找到錢包才停手。

游竣翔供稱，是陳持續挑釁說他跟潘認識20幾年，潘不會說謊，自己氣不過，才拿起店內剪食物的鋼剪威嚇，強調「原本只想刺手腳嚇唬對方，是陳男突然蹲下才刺中頭部」。

國民法官法庭檢視相關證據後，認為游竣翔持具殺傷力的凶器，攻擊陳男頭部，確實有殺人故意，審酌各種量刑因子後，判處有期徒刑15年，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康