毒駕害死女老師 吳宗憲痛心推4項對策「讓毒品遠離校園與方向盤」
宜蘭縣一名鍾姓女老師昨晚駕車在市區停等紅燈時，遭毒駕追撞不幸身亡。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表達痛心，並提出強化安全預警、升級執法工具、彌補社會安全網及源頭防毒等4項對策，表示新會期將在立院全力推動，讓毒品徹底遠離校園與方向盤。
吳宗憲曾是檢察官，從自身經驗分析，這起不幸事件，並非單一意外，而是毒品從校園滲透、社區擴散，最後失控衝上馬路的系統性結果。
他說，在立法院多次質詢指出，從校園毒品滲透到各地的隨機暴力，背後都有毒品與黑幫的影子。目前制度前端擋不住，後端「更生防治」又太弱，導致高風險對象照樣握著方向盤上路，成為路上的不定時炸彈。
吳宗憲提出4項對策，對於有毒品紀錄、重大少年案件紀錄者，應建立嚴格的駕照管理機制，包含限制上路權及要求定期檢測，此外警政署雖擴大推動，實施「毒品唾液快篩」全面上路執法，但呼籲應研議 A1、A2類重大事故中，朝「原則上皆啟動唾液快篩」方向調整，但強化執法時必須有足夠警力與裝備預算，避免加重基層負擔。
他認為，對於更生對象不能「一放了之」，建議結合警政、社政與司法系統，落實社區輔導與追蹤機制，針對高風險對象進行預警，防止其在缺乏控管下取得車輛，強化更生人防治。此外也呼籲要強化校園毒品偵測，將「喪屍菸彈」阻絕於校門之外。
吳宗憲表示，新的立法會期他會全力推動這4項對策，讓毒品徹底遠離校園與方向盤，還宜蘭鄉親一條平安回家的路。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
