聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

宜蘭縣一名鍾姓女老師昨晚駕車在市區停等紅燈時，遭毒駕追撞不幸身亡。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表達痛心，並提出強化安全預警、升級執法工具、彌補社會安全網及源頭防毒等4項對策，表示新會期將在立院全力推動，讓毒品徹底遠離校園與方向盤。

吳宗憲曾是檢察官，從自身經驗分析，這起不幸事件，並非單一意外，而是毒品從校園滲透、社區擴散，最後失控衝上馬路的系統性結果。

他說，在立法院多次質詢指出，從校園毒品滲透到各地的隨機暴力，背後都有毒品與黑幫的影子。目前制度前端擋不住，後端「更生防治」又太弱，導致高風險對象照樣握著方向盤上路，成為路上的不定時炸彈。

吳宗憲提出4項對策，對於有毒品紀錄、重大少年案件紀錄者，應建立嚴格的駕照管理機制，包含限制上路權及要求定期檢測，此外警政署雖擴大推動，實施「毒品唾液快篩」全面上路執法，但呼籲應研議 A1、A2類重大事故中，朝「原則上皆啟動唾液快篩」方向調整，但強化執法時必須有足夠警力與裝備預算，避免加重基層負擔。

他認為，對於更生對象不能「一放了之」，建議結合警政、社政與司法系統，落實社區輔導與追蹤機制，針對高風險對象進行預警，防止其在缺乏控管下取得車輛，強化更生人防治。此外也呼籲要強化校園毒品偵測，將「喪屍菸彈」阻絕於校門之外。

吳宗憲表示，新的立法會期他會全力推動這4項對策，讓毒品徹底遠離校園與方向盤，還宜蘭鄉親一條平安回家的路。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲對於毒駕害命提出4項對策，承諾將在立院全力推動。圖／吳宗憲團隊提供
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成1名女老師死亡，3人受傷。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成1名女老師死亡，3人受傷。記者戴永華／攝影
新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

男子游竣翔去年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名司機陳姓男子起口角，衝突一度平息後又爆發口角，游盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳的頭骨被刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游15年有期徒刑。

吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科

宜蘭昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車事故，造成停等紅燈的鍾姓女老師無辜喪命，3人受傷。警方查出23歲林姓駕駛涉嫌吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，依毒駕致死等罪送辦，他還被起底有毒品、傷害前科，4年前還曾為友人助勢，捲入一起持刀砍人的重傷害案件，被判刑1年7個月。

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

游姓男子2025年3月跟朋友在新北市八里ABC檳榔攤喝酒，因不滿被懷疑翻動包包，跟陳姓男子起口角，游男盛怒隨手抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳男的頭骨被刺穿達3.7公分，大量出血送醫身亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游男15年有期徒刑。

毒駕害死女老師 吳宗憲痛心推4項對策「讓毒品遠離校園與方向盤」

宜蘭縣一名鍾姓女老師昨晚駕車在市區停等紅燈時，遭毒駕追撞不幸身亡。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表達痛心，並提出強化安全預警、升級執法工具、彌補社會安全網及源頭防毒等4項對策，表示新會期將在立院全力推動，讓毒品徹底遠離校園與方向盤。

毒駕一再害命 法界人士：修法後已提高罰則 應從源頭加強取締毒品

新北派出所劉宗鑫前年攔檢時遭毒駕女拖行殉職，昨晚宜蘭又有女老師停等紅燈被毒駕撞死，毒駕害命為何難以遏止？律師、心理師紀岳良認為，毒駕問題遠比酒駕複雜，應從源頭做起，加強取締毒品，另部分日常藥物，如感冒藥、身心科用藥等，具有鎮靜、安眠成分，服用後若開車上路也可能引發危險。

宜蘭男毒駕撞死女老師 學者籲比照酒駕加強宣導與取締

宜蘭市中山路3段昨晚發生重大車禍，23歲林姓男子吸毒駕駛賓士車，撞死59歲鍾姓女老師，面對毒駕頻傳止不住，中正大學教育學院院長、犯罪防治學系所教授鄭瑞隆說，政府酒駕防治宣導多年，形成全民共識且案件數減少，建議加強毒駕防治宣導，並提升警察檢測配備，精準取締。

