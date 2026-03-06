新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

男子游竣翔去年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名司機陳姓男子起口角，衝突一度平息後又爆發口角，游盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳的頭骨被刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游15年有期徒刑。

游竣翔稍早在法警戒護下帶上囚車，跟一年前相比，他皮膚竟變白，頭髮經整理後明顯有精神，但不免可看出他雙眼空洞、行動明顯偏緩慢。

今天開庭死者陳男的兒子獨自出庭，他說今天只有他來法庭，是因為他不想讓家人再去想這件難過的事，全家人都一直很放不下父親，「爸爸的事情是大家絕口不提的默契」。

他說，祖父母已80多歲，父親是家中唯一兒子，白髮人送黑髮人讓長輩難以承受，希望這件事有個結束這樣就好，試著慢慢往未來的方向走，「但這件事我想我們家一輩子都忘不了」。

