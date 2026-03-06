快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

男子游竣翔去年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名司機陳姓男子起口角，衝突一度平息後又爆發口角，游盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳的頭骨被刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游15年有期徒刑。

游竣翔稍早在法警戒護下帶上囚車，跟一年前相比，他皮膚竟變白，頭髮經整理後明顯有精神，但不免可看出他雙眼空洞、行動明顯偏緩慢。

今天開庭死者陳男的兒子獨自出庭，他說今天只有他來法庭，是因為他不想讓家人再去想這件難過的事，全家人都一直很放不下父親，「爸爸的事情是大家絕口不提的默契」。

他說，祖父母已80多歲，父親是家中唯一兒子，白髮人送黑髮人讓長輩難以承受，希望這件事有個結束這樣就好，試著慢慢往未來的方向走，「但這件事我想我們家一輩子都忘不了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子游竣翔2025年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，不滿被懷疑偷包包，持剪刀猛刺砂石車司機陳姓男子致死，士林地院判他15年徒刑。記者翁至成／攝影
男子游竣翔2025年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，不滿被懷疑偷包包，持剪刀猛刺砂石車司機陳姓男子致死，士林地院判他15年徒刑。記者翁至成／攝影

新北 殺人 國民法官

延伸閱讀

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

影／斥遭司法迫害要求傳喚總統 館長：這件事就是我跟賴清德的事

台中男毒駕撞人...造成對方慘死 國民法官判他12年5月

美簽遭親戚小孩塗鴉！男無法登機…怒揭熊孩黑歷史「曾為Labubu毀百萬吊燈」

相關新聞

新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

男子游竣翔去年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名司機陳姓男子起口角，衝突一度平息後又爆發口角，游盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳的頭骨被刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游15年有期徒刑。

吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科

宜蘭昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車事故，造成停等紅燈的鍾姓女老師無辜喪命，3人受傷。警方查出23歲林姓駕駛涉嫌吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，依毒駕致死等罪送辦，他還被起底有毒品、傷害前科，4年前還曾為友人助勢，捲入一起持刀砍人的重傷害案件，被判刑1年7個月。

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

游姓男子2025年3月跟朋友在新北市八里ABC檳榔攤喝酒，因不滿被懷疑翻動包包，跟陳姓男子起口角，游男盛怒隨手抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳男的頭骨被刺穿達3.7公分，大量出血送醫身亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游男15年有期徒刑。

毒駕害死女老師 吳宗憲痛心推4項對策「讓毒品遠離校園與方向盤」

宜蘭縣一名鍾姓女老師昨晚駕車在市區停等紅燈時，遭毒駕追撞不幸身亡。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表達痛心，並提出強化安全預警、升級執法工具、彌補社會安全網及源頭防毒等4項對策，表示新會期將在立院全力推動，讓毒品徹底遠離校園與方向盤。

毒駕一再害命 法界人士：修法後已提高罰則 應從源頭加強取締毒品

新北派出所劉宗鑫前年攔檢時遭毒駕女拖行殉職，昨晚宜蘭又有女老師停等紅燈被毒駕撞死，毒駕害命為何難以遏止？律師、心理師紀岳良認為，毒駕問題遠比酒駕複雜，應從源頭做起，加強取締毒品，另部分日常藥物，如感冒藥、身心科用藥等，具有鎮靜、安眠成分，服用後若開車上路也可能引發危險。

宜蘭男毒駕撞死女老師 學者籲比照酒駕加強宣導與取締

宜蘭市中山路3段昨晚發生重大車禍，23歲林姓男子吸毒駕駛賓士車，撞死59歲鍾姓女老師，面對毒駕頻傳止不住，中正大學教育學院院長、犯罪防治學系所教授鄭瑞隆說，政府酒駕防治宣導多年，形成全民共識且案件數減少，建議加強毒駕防治宣導，並提升警察檢測配備，精準取締。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。