彰化女酒駕撞死失聯移工 一審判刑2年6月

陳姓女子2年前酒駕行經彰化縣大村鄉山腳路，逆向撞死越南籍宋姓失聯移工，考量被害人家屬已不追究刑責等，彰化地院國民法官法庭宣判，依不能安全駕駛因而致人於死罪處2年6月刑期。

彰化地方法院今天發布新聞稿，陳姓女子民國113年2月1日深夜在友人住處喝酒，由友人送回其位於大村鄉山腳路租屋處；2日凌晨1時30分許，她未待體內酒精成分完全消退，開車沿山腳路由南往北行駛，因酒精作用致注意力及操控力降低，超速、逆向撞擊對向騎機車的宋姓移工致傷重不治。

陳姓女子經警據報到場處理，測得吐氣酒精濃度達每公升1.07毫克。

國民法官法庭認為，被告肇事前時速達128公里，逆向撞死無辜機車騎士，再撞上路邊電線桿，造成鄰近住戶停電，極度危害公眾交通安全，情節嚴重。

國民法官考量，被告就業穩定，無前科，此件民事賠償難度頗高，但被告仍盡力賠償被害人家屬，被害人母親已不欲追究被告刑責，且無證據顯示被告有酗酒習慣，更生可能性高、再犯可能性低，依不能安全駕駛因而致人於死罪，處有期徒刑2年6月，可上訴。

