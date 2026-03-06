聽新聞
0:00 / 0:00
彰化女酒駕撞死失聯移工 一審判刑2年6月
陳姓女子2年前酒駕行經彰化縣大村鄉山腳路，逆向撞死越南籍宋姓失聯移工，考量被害人家屬已不追究刑責等，彰化地院國民法官法庭宣判，依不能安全駕駛因而致人於死罪處2年6月刑期。
彰化地方法院今天發布新聞稿，陳姓女子民國113年2月1日深夜在友人住處喝酒，由友人送回其位於大村鄉山腳路租屋處；2日凌晨1時30分許，她未待體內酒精成分完全消退，開車沿山腳路由南往北行駛，因酒精作用致注意力及操控力降低，超速、逆向撞擊對向騎機車的宋姓移工致傷重不治。
陳姓女子經警據報到場處理，測得吐氣酒精濃度達每公升1.07毫克。
國民法官法庭認為，被告肇事前時速達128公里，逆向撞死無辜機車騎士，再撞上路邊電線桿，造成鄰近住戶停電，極度危害公眾交通安全，情節嚴重。
國民法官考量，被告就業穩定，無前科，此件民事賠償難度頗高，但被告仍盡力賠償被害人家屬，被害人母親已不欲追究被告刑責，且無證據顯示被告有酗酒習慣，更生可能性高、再犯可能性低，依不能安全駕駛因而致人於死罪，處有期徒刑2年6月，可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。