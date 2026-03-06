聽新聞
吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科
宜蘭昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車事故，造成停等紅燈的鍾姓女老師無辜喪命，3人受傷。警方查出23歲林姓駕駛涉嫌吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，依毒駕致死等罪送辦，他還被起底有毒品、傷害前科，4年前還曾為友人助勢，捲入一起持刀砍人的重傷害案件，被判刑1年7個月。
據了解，林姓男子從事二手車買賣，曾有毒品前科，是列管的毒品人口。昨晚吸食喪屍菸彈後 ，載19歲的妻子駕駛母親的賓士車從員山鄉返家，在宜蘭市環河路右轉中山路後，一路闖過兩個紅燈，晚間9時許在幸福路口追撞駕車停等紅燈的59歲鍾姓女老師，又波及一旁多輛汽機車，他自己傷勢嚴重仍在加護病房，妻子四肢挫傷已出院，還有一名61歲董姓女機車騎士士左腳骨折、腦部出血。
警方在林男身上起出依托咪酯及吸食器，唾液快篩也呈陽性反應。林姓男子只說當時載妻子從員山要回家，對於事發經過避重就輕，一律推稱不清楚，警方將依毒駕致死、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。
林男毒駕撞死暖心女老師一事引起關注，他被起底，4年前因友人江姓少年與人發生感情糾紛，與多人一起在宜蘭某超商為友人助勢，見江持開山刀追砍謝姓男子，林不但沒有勸阻，還在旁起鬨，後來搭乘計程車逃逸仍被逮。
謝男手腳多處被砍傷，肌肉、肌腱斷裂，還在持續復健，林姓男子被依幫助犯傷害致人重傷罪，遭判處1年7月有期徒刑。他不服上訴，辯稱是被友人找去，沒有拿凶器，也沒有砍、打被害人，不過，高等法院合議庭法官認為林確實提供助力，明顯是共犯，上月駁回他的上訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
