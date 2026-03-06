快訊

吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

宜蘭昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車事故，造成停等紅燈的鍾姓女老師無辜喪命，3人受傷。警方查出23歲林姓駕駛涉嫌吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，依毒駕致死等罪送辦，他還被起底有毒品、傷害前科，4年前還曾為友人助勢，捲入一起持刀砍人的重傷害案件，被判刑1年7個月。

據了解，林姓男子從事二手車買賣，曾有毒品前科，是列管的毒品人口。昨晚吸食喪屍菸彈後 ，載19歲的妻子駕駛母親的賓士車從員山鄉返家，在宜蘭市環河路右轉中山路後，一路闖過兩個紅燈，晚間9時許在幸福路口追撞駕車停等紅燈的59歲鍾姓女老師，又波及一旁多輛汽機車，他自己傷勢嚴重仍在加護病房，妻子四肢挫傷已出院，還有一名61歲董姓女機車騎士士左腳骨折、腦部出血。

警方在林男身上起出依托咪酯及吸食器，唾液快篩也呈陽性反應。林姓男子只說當時載妻子從員山要回家，對於事發經過避重就輕，一律推稱不清楚，警方將依毒駕致死、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

林男毒駕撞死暖心女老師一事引起關注，他被起底，4年前因友人江姓少年與人發生感情糾紛，與多人一起在宜蘭某超商為友人助勢，見江持開山刀追砍謝姓男子，林不但沒有勸阻，還在旁起鬨，後來搭乘計程車逃逸仍被逮。

謝男手腳多處被砍傷，肌肉、肌腱斷裂，還在持續復健，林姓男子被依幫助犯傷害致人重傷罪，遭判處1年7月有期徒刑。他不服上訴，辯稱是被友人找去，沒有拿凶器，也沒有砍、打被害人，不過，高等法院合議庭法官認為林確實提供助力，明顯是共犯，上月駁回他的上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宜蘭市北門商圈昨晚發生重大<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，林姓男子吸食毒品「喪屍菸彈」後，駕駛白色賓士車在市區狂飆闖紅燈，停等紅燈的鍾姓女老師遭追撞車尾被削掉，被救出送醫仍不治。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，林姓男子吸食毒品「喪屍菸彈」後，駕駛白色賓士車在市區狂飆闖紅燈，停等紅燈的鍾姓女老師遭追撞車尾被削掉，被救出送醫仍不治。記者戴永華／攝影

宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，林姓男子吸食毒品「喪屍菸彈」後，駕駛白色賓士車在市區狂飆闖紅燈，造成1死3傷。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，林姓男子吸食毒品「喪屍菸彈」後，駕駛白色賓士車在市區狂飆闖紅燈，造成1死3傷。記者戴永華／攝影

新北男檳榔攤「剪刀殺人」判15年 死者兒：家人無法放下

男子游竣翔去年3月間跟朋友在新北市八里區ABC檳榔攤吃晚餐喝酒，被懷疑翻動一名砂石車司機的包包，跟上來勸架的另名司機陳姓男子起口角，衝突一度平息後又爆發口角，游盛怒抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳的頭骨被刺穿達3.7公分，腦漿外溢送醫亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游15年有期徒刑。

吸喪屍菸彈開賓士載妻狂飆撞死女教師 涉毒駕男有重傷害前科

宜蘭昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車事故，造成停等紅燈的鍾姓女老師無辜喪命，3人受傷。警方查出23歲林姓駕駛涉嫌吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，依毒駕致死等罪送辦，他還被起底有毒品、傷害前科，4年前還曾為友人助勢，捲入一起持刀砍人的重傷害案件，被判刑1年7個月。

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

游姓男子2025年3月跟朋友在新北市八里ABC檳榔攤喝酒，因不滿被懷疑翻動包包，跟陳姓男子起口角，游男盛怒隨手抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳男的頭骨被刺穿達3.7公分，大量出血送醫身亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游男15年有期徒刑。

毒駕害死女老師 吳宗憲痛心推4項對策「讓毒品遠離校園與方向盤」

宜蘭縣一名鍾姓女老師昨晚駕車在市區停等紅燈時，遭毒駕追撞不幸身亡。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表達痛心，並提出強化安全預警、升級執法工具、彌補社會安全網及源頭防毒等4項對策，表示新會期將在立院全力推動，讓毒品徹底遠離校園與方向盤。

毒駕一再害命 法界人士：修法後已提高罰則 應從源頭加強取締毒品

新北派出所劉宗鑫前年攔檢時遭毒駕女拖行殉職，昨晚宜蘭又有女老師停等紅燈被毒駕撞死，毒駕害命為何難以遏止？律師、心理師紀岳良認為，毒駕問題遠比酒駕複雜，應從源頭做起，加強取締毒品，另部分日常藥物，如感冒藥、身心科用藥等，具有鎮靜、安眠成分，服用後若開車上路也可能引發危險。

宜蘭男毒駕撞死女老師 學者籲比照酒駕加強宣導與取締

宜蘭市中山路3段昨晚發生重大車禍，23歲林姓男子吸毒駕駛賓士車，撞死59歲鍾姓女老師，面對毒駕頻傳止不住，中正大學教育學院院長、犯罪防治學系所教授鄭瑞隆說，政府酒駕防治宣導多年，形成全民共識且案件數減少，建議加強毒駕防治宣導，並提升警察檢測配備，精準取締。

