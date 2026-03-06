快訊

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

游姓男子持剪刀殺害砂石車司機陳姓男子，陳男頭骨被穿刺達3.7公分，送醫成植物人拔管身亡，士林地院今依<a href='/search/tagging/2/殺人' rel='殺人' data-rel='/2/103675' class='tag'><strong>殺人</strong></a>罪判他15年有期徒刑。記者翁至成／攝影
游姓男子2025年3月跟朋友在新北市八里ABC檳榔攤喝酒，因不滿被懷疑翻動包包，跟陳姓男子起口角，游男盛怒隨手抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳男的頭骨被刺穿達3.7公分，大量出血送醫身亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游男15年有期徒刑。

開庭審理期間，游男辯護律師聲請私人精神鑑定，認為游男有輕度智能障礙、衝動控管能力差，且智商只有70左右等，希望能爭取刑度，判刑落在10年至12.5年；不過，檢方認為當下游男具有完全行為能力，邏輯正常還可以跟警察對話、辯解，且智識能力不可以做為減輕量刑理由，更強調游男事發後未向家屬道歉，沒有任何悔意，直到審理時才坦承殺人。

起訴指出，游男（48歲）與陳男（55歲）2025年3月9日晚上7時許，跟一夥人因慶生聚集ABC檳榔攤內聚餐飲酒，席間游先被遭懷疑翻動他人包包，與人爭吵，消停後又因細故與陳男爆發爭執，游男盛怒之下，隨手抄起一把刀刃達11公分的不鏽鋼剪刀，朝坐著的陳男頭頂連刺2刀，其中1刀穿過頂骨，另1刀則刺破頭皮，刀刃甚至卡在陳男頂骨上。

兩道穿刺傷釀陳男當場大量出血，經送淡水馬偕醫院急救，3月19日上午11時12分因創傷性硬腦膜下出血、左頂骨破裂、顱內出血、大腦損傷等身亡。

案發當下，檳榔攤林姓員工見狀報警，警方獲報到場依殺人罪現行犯逮捕游男，當時陳男尚未身亡，士林地檢署複訊後依殺人未遂罪嫌向法院聲押，士林地院原裁定無保請回，但陳男家屬出面質疑「藝人王大陸涉教唆傷害都要500萬元交保，游嫌拿剪刀企圖殺人卻無保請回，無法接受」，經檢方抗告，法院改裁定羈押。檢方2025年7月偵結，依殺人罪嫌起訴游男，移審後續押至今。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男遭游男持剪刀刺穿頭骨，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
游男犯案用的剪刀。記者黃子騰／翻攝
