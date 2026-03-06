毒駕一再害命 法界人士：修法後已提高罰則 應從源頭加強取締毒品

新北派出所劉宗鑫前年攔檢時遭毒駕女拖行殉職，昨晚宜蘭又有女老師停等紅燈被毒駕撞死，毒駕害命為何難以遏止？律師、心理師紀岳良認為，毒駕問題遠比酒駕複雜，應從源頭做起，加強取締毒品，另部分日常藥物，如感冒藥、身心科用藥等，具有鎮靜、安眠成分，服用後若開車上路也可能引發危險。

花蓮縣警局表示，內政部警政署去年11月啟動「毒品唾液快篩試劑」執法，3到6分鐘就能檢出7大類常見毒品，若唾液快篩呈陽性反應，表示有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或類似管制藥品，可依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款處3萬至12萬元罰鍰，移置保管車輛並吊扣駕照，若拒絕配合檢測可罰18萬元，並吊銷駕照、吊扣牌照、移置保管車輛。

宜蘭縣警局交通隊長許成滄說，目前執行酒駕勤務時也會一併稽查毒駕，尤其是觀察駕駛是否有異常言行舉止；若發生交通事故，無論有無傷亡，都會要求車禍處理小組格外注意是否有疑似毒駕情況。

不過，第一線員警坦言，聞酒氣或作吹氣檢測，很快可發現有無酒駕，相較之下，除非車內發現毒品，否則若僅憑「舉止怪異」就要求快篩，還是會擔心引發爭議。

律師、心理師紀岳良說，修法後將毒駕從「具體危險犯」改為「抽象危險犯」，即使沒有造成事故，只要尿液或血液中毒品濃度超過法定標準，即構成犯罪，罰責也與酒駕相當。

不過，毒品種類繁多，施用後對知覺的影響樣態繁多，不少副作用會影響意識，甚至有些可能會短暫提升精神狀態，不能說毒駕就是吸毒後知道自己危險還故意上路的，所以毒駕肇事在犯罪背景探討，可能遠比酒駕來得複雜許多，

他認為，遏止毒駕，問題已不在刑罰的輕重，取得毒品施用才是根本原因，應該從源頭加強取締。另一方面，較少人注意到，一些日常用藥，像是感冒藥、精神科用藥等，具有安眠、鎮靜成分，食用後可能感覺昏昏沉沉，應避免開車上路，這部分政府應該加強宣導。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成1死3傷。記者戴永華／攝影

宜蘭市區昨晚發生1死3傷重大車禍，警方在涉嫌肇事的賓士車內及林姓駕駛身上，查獲毒品「依托咪酯」。記者王燕華／翻攝