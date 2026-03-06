快訊

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭男毒駕撞死女老師 學者籲比照酒駕加強宣導與取締

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

宜蘭市中山路3段昨晚發生重大車禍，23歲林姓男子吸毒駕駛賓士車，撞死59歲鍾姓女老師，面對毒駕頻傳止不住，中正大學教育學院院長、犯罪防治學系所教授鄭瑞隆說，政府酒駕防治宣導多年，形成全民共識且案件數減少，建議加強毒駕防治宣導，並提升警察檢測配備，精準取締。

鄭瑞隆分析，依托咪酯過去用於動物手術麻醉，後來被當作毒品濫用，在人體上產生麻痺效果，吸食後肢體僵硬、不斷抽搐，無法正常行走，也會失去判斷能力；毒駕猛踩油門狂飆，造成傷亡是可預期的，警方在路邊攔檢是第一線，必須有妥善配備檢測，不能等到發生傷亡再介入。

基層員警說，目前最新唾液試劑使用起來並不方便，須取得駕駛人同意書（若不同意將如同酒駕拒測開罰），且要在口腔刮動取樣3至5分鐘，有時對方不舒服會反抗，取樣後立即有結果，可測出常見的安非他命、依托咪酯、喵喵及海洛因等一、二級毒品，但並非全數種類。

鄭瑞隆也說，吸毒基本上是犯罪行為，毒駕隱匿性遠高於酒駕，酒駕會臉紅、有酒氣，但毒駕主要是精神狀況，分辨難度遠高於酒駕，毒品唾液試劑無法檢測所有品項毒品，易有漏網之魚，若未測出而沒有被攔下來，恐上路危害更多人，建議政府提升警察設備及檢驗試劑。

鄭瑞隆強調，毒駕危害不亞於酒駕，政府推動酒駕防治多年已有成效，喝酒不開車形成社會共識，對比之下，現在網路取得毒品容易，還有很多人不知道吸毒不能開車，甚至邊開車、邊吸毒，建議應加強宣導力度，並設置完善制度，再加上親友勸告，避免毒駕發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

宜蘭市區昨晚發生1死3傷重大車禍，警方在涉嫌肇事的賓士車內查獲毒品「依托咪酯」。記者王燕華／翻攝
宜蘭市區昨晚發生1死3傷重大車禍，警方在涉嫌肇事的賓士車內查獲毒品「依托咪酯」。記者王燕華／翻攝

吸毒 安非他命 毒駕

延伸閱讀

熱心募冬衣助弱勢 宜蘭暖心女老師遭毒駕撞死...校方不敢告訴學生

23歲男毒駕賓士載妻猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈無辜慘死

影／三重車禍…小客車切西瓜左轉 騎士撞上彈飛致頭部重創送醫

台中婦機車載孫女遭撞 3人受傷送醫

相關新聞

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

游姓男子2025年3月跟朋友在新北市八里ABC檳榔攤喝酒，因不滿被懷疑翻動包包，跟陳姓男子起口角，游男盛怒隨手抄起洗手台旁的廚用剪刀猛刺，陳男的頭骨被刺穿達3.7公分，大量出血送醫身亡。士林地方法院國民法官法庭今依殺人罪判游男15年有期徒刑。

宜蘭男毒駕撞死女老師 學者籲比照酒駕加強宣導與取締

宜蘭市中山路3段昨晚發生重大車禍，23歲林姓男子吸毒駕駛賓士車，撞死59歲鍾姓女老師，面對毒駕頻傳止不住，中正大學教育學院院長、犯罪防治學系所教授鄭瑞隆說，政府酒駕防治宣導多年，形成全民共識且案件數減少，建議加強毒駕防治宣導，並提升警察檢測配備，精準取締。

前北市刑大隊長被控喝花酒涉貪汙 今開庭否認犯行...還聲請業者作證

前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志（現已停職），被控2019年在台北市刑大偵二隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署前年依貪汙等罪嫌起訴陳和兩名業者，陳建志今開準備庭，身形明顯跟過去瘦了許多，庭上他聲請傳喚包括業者「高董」高豐達等4人，庭畢面對記者詢問不發一語快步離去。

毒駕一再害命 法界人士：修法後已提高罰則 應從源頭加強取締毒品

新北派出所劉宗鑫前年攔檢時遭毒駕女拖行殉職，昨晚宜蘭又有女老師停等紅燈被毒駕撞死，毒駕害命為何難以遏止？律師、心理師紀岳良認為，毒駕問題遠比酒駕複雜，應從源頭做起，加強取締毒品，另部分日常藥物，如感冒藥、身心科用藥等，具有鎮靜、安眠成分，服用後若開車上路也可能引發危險。

台中男毒駕撞人...造成對方慘死 國民法官判他12年5月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人竟殘忍輾過，害葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，檢方依殺人等罪嫌起訴；台中地院國民法庭本周起密集審理，今依殺人等罪判白12年5月、6月可上訴。

浴帽髮捲藏300萬大麻郵寄來台 警掉包兔尾草成功誘捕

雲林縣查獲一起越南移工自泰國走私大麻來台案件。阮姓與陳姓兩名越南移工，去年10月從泰國購買重達2.2公斤、市價逾300萬元的大麻，並將毒品藏在浴帽與髮捲容器內企圖掩人耳目寄送入境。不過包裹在入境時即被查緝人員察覺異狀，警方更以「兔尾草掉包」方式監控收件，最終逮捕兩人到案。雲林地檢署今偵查終結，依違反毒品危害防制條例將兩人提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。