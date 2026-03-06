浴帽髮捲藏300萬大麻郵寄來台 警掉包兔尾草成功誘捕

雲林縣查獲一起越南移工自泰國走私大麻來台案件。阮姓與陳姓兩名越南移工，去年10月從泰國購買重達2.2公斤、市價逾300萬元的大麻，並將毒品藏在浴帽與髮捲容器內企圖掩人耳目寄送入境。不過包裹在入境時即被查緝人員察覺異狀，警方更以「兔尾草掉包」方式監控收件，最終逮捕兩人到案。雲林地檢署今偵查終結，依違反毒品危害防制條例將兩人提起公訴。

檢方指出，該案由檢察官蔡少勳指揮雲林縣警察局及財政部關務署高雄關共同偵辦。調查發現，阮男為逃逸移工，過去曾與陳姓移工在同一家公司工作，兩人鋌而走險策畫走私毒品。

檢警查出，陳男先在泰國購得2.2公斤大麻，並將毒品分裝夾藏於浴帽與髮捲罐內，藉此掩飾外觀，再透過不知情的貨運公司寄送入境，收件地點則設在雲林縣崙背鄉，由阮男負責取貨。

去年10月包裹入境時，查緝人員發現內容可疑，採樣檢驗後確認為第二級毒品大麻。警方隨即將包裹內10包大麻取出，改以外觀相似的兔尾草替換，再由中華郵政依原配送流程投遞，同步展開監控。待收件人出面領取後，警方立即收網，陸續逮捕阮、陳兩人，並查扣手機及淨重2.2公斤的大麻等證物。

雲林地檢署表示，全案偵查終結，兩人涉嫌違反毒品危害防制條例「第二級毒品罪」及懲治走私條例「私運管制物品進口罪」，依法提起公訴。檢方也提醒，近年毒品走私手法日益隱匿，常利用跨境郵寄或貨運包裹企圖規避查緝，檢警將持續結合警察、海關等單位力量，強化查緝，全面打擊毒品犯罪，維護社會安全與國人健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林縣查獲一起越南移工自泰國走私大麻來台案件，2名移工將毒品藏在浴帽與髮捲容器內企圖掩人耳目寄送入境，包裹在入境時即被查緝人員察覺異狀，警方更以「兔尾草掉包」方式監控收件，最終逮捕兩人到案。記者陳雅玲／翻攝