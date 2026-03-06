快訊

浴帽髮捲藏300萬大麻郵寄來台 警掉包兔尾草成功誘捕

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣查獲一起越南移工自泰國走私大麻來台案件。阮姓與陳姓兩名越南移工，去年10月從泰國購買重達2.2公斤、市價逾300萬元的大麻，並將毒品藏在浴帽與髮捲容器內企圖掩人耳目寄送入境。不過包裹在入境時即被查緝人員察覺異狀，警方更以「兔尾草掉包」方式監控收件，最終逮捕兩人到案。雲林地檢署今偵查終結，依違反毒品危害防制條例將兩人提起公訴。

檢方指出，該案由檢察官蔡少勳指揮雲林縣警察局及財政部關務署高雄關共同偵辦。調查發現，阮男為逃逸移工，過去曾與陳姓移工在同一家公司工作，兩人鋌而走險策畫走私毒品。

檢警查出，陳男先在泰國購得2.2公斤大麻，並將毒品分裝夾藏於浴帽與髮捲罐內，藉此掩飾外觀，再透過不知情的貨運公司寄送入境，收件地點則設在雲林縣崙背鄉，由阮男負責取貨。

去年10月包裹入境時，查緝人員發現內容可疑，採樣檢驗後確認為第二級毒品大麻。警方隨即將包裹內10包大麻取出，改以外觀相似的兔尾草替換，再由中華郵政依原配送流程投遞，同步展開監控。待收件人出面領取後，警方立即收網，陸續逮捕阮、陳兩人，並查扣手機及淨重2.2公斤的大麻等證物。

雲林地檢署表示，全案偵查終結，兩人涉嫌違反毒品危害防制條例「第二級毒品罪」及懲治走私條例「私運管制物品進口罪」，依法提起公訴。檢方也提醒，近年毒品走私手法日益隱匿，常利用跨境郵寄或貨運包裹企圖規避查緝，檢警將持續結合警察、海關等單位力量，強化查緝，全面打擊毒品犯罪，維護社會安全與國人健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

13歲起無照駕駛被逮15次！毒蟲殯葬二代輾死翁有跡可循 檢求刑15年6月

航警涉收賄走私加熱菸 一審判8年、沒收犯罪所得

高市刑大破獲組織化販毒集團 7人遭羈押

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

相關新聞

「舉重精靈」方莞靈被控家暴 酒後掌摑前女友還腳踹胸腹判拘役

「舉重精靈」方莞靈曾代表台灣參加東京與巴黎奧運，並多次打破全國紀錄，前年10月間與當時同居女友等人在台南市區酒吧飲酒聚會後，返回女友住處後因故口角，掌摑對方臉頰並掐脖，以腳踹其胸腹受傷而挨告，方女坦承犯行，法官認她犯傷害罪處拘役50日，可上訴。

北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

23歲男毒駕賓士載妻猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈無辜慘死

宜蘭市中山路3段昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車的重大車禍，造成59歲鍾姓女老師死亡，23歲林姓賓士車駕駛等3人受傷。林姓男子毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，警方已依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

台中大里仁愛醫院驚傳急診暴力 他抽出一束美工刀片企圖攻擊醫師

台中賴姓男子受傷被救護車送到大里區仁愛醫院，他自稱不滿急診室林姓醫師態度，竟從胸前口袋掏出一束美工刀片，還企圖要攻擊醫師；法院認為，賴妨害醫療業，也破壞醫病關係，更間接影響其他患者權利，依違反醫療法判他3月，可上訴。

前北市刑大隊長被控喝花酒涉貪汙 今開庭否認犯行...還聲請業者作證

前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志（現已停職），被控2019年在台北市刑大偵二隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署前年依貪汙等罪嫌起訴陳和兩名業者，陳建志今開準備庭，身形明顯跟過去瘦了許多，庭上他聲請傳喚包括業者「高董」高豐達等4人，庭畢面對記者詢問不發一語快步離去。

高虹安復職後首出庭 論文案續審拚連任

新竹市長高虹安涉貪案去年12月二審改判無罪後復職。財團法人資訊策進會就其博士論文涉抄襲提起自訴，一審雖以逾6個月告訴期限為由判決不受理，但相關程序仍持續進行。

